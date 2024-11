video suggerito

Juve in emergenza in difesa, Giuntoli lavora alla pista Skriniar: ci sono due grandi ostacoli La Juve cerca un difensore per il mercato di gennaio e il preferito è ancora Skriniar: Giuntoli porta avanti la trattativa, ma il PSG ha messo alcuni paletti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La situazione difensiva della Juve è delicatissima: dopo l'infortunio di Cabal con la Colombia la difesa è in pieno allarme e Cristiano Giuntoli dovrà portare alla corte di Thiago Motta un nuovo rinforzo in vista del mercato di gennaio. Servirà un nome di grande esperienza, già pronto per il calcio italiano, e per questo in pole position resta sempre Milan Skriniar.

Lo slovacco sta trovando sempre meno spazio al PSG e vorrebbe cambiare aria per provare a guadagnare di nuovo lo spazio da titolare che gli è sempre stato garantito all'Inter. Per questo l'idea di ritornare in Serie A lo stuzzica, ma ci sono alcuni ostacoli provenienti da Parigi che rendono il trasferimento in bianconero insidioso e sicuramente non economico.

Skriniar alla Juve, ci sono due ostacoli

Il difensore slovacco è il preferito dei bianconeri e il suo nome circola ormai da diverse settimane. Giuntoli non ha mai smentito, ma per adesso non sono stati fatti passi in avanti concreti. Il mercato di gennaio si avvicina e, visti i tanti infortuni, cercare un difensore è diventata la priorità assoluta. Skriniar piace a tutti in casa Juve e il PSG lo lascerebbe partire volentieri ma soltanto alle sue condizioni che non sono così favorevoli.

Il primo problema è legato all'ingaggio di 11 milioni di euro che sicuramente a Torino nessuno può coprire per intero: l'idea è quello di pagarne solo una parte, lasciando il resto a carico del club parigino, ma bisognerebbe avere l'ok da parte dei francesi che non si sono sbilanciati. L'altro invece è legato alle modalità della cessione che il PSG ha già voluto chiarire. Nessun prestito secco (come preferirebbe la Juve), ma necessariamente il diritto di riscatto che aprirebbe poi a una possibilità di cessione a titolo definitivo alla fine di questa stagione.