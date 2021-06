La Uefa ha deciso di abolire i gol in trasferta in tutte le sue competizioni. Una svolta epocale per l'ente che governa il calcio nel nostro continente. Eliminare una regola in vigore dal 1956 significa rivoluzionare completamente il modo di affrontare una sfida che prevede gare d'andata e ritorno. Un rammarico per le squadre che invece proprio in virtù della regola dei gol in trasferta, hanno dovuto rinunciare al passaggio del turno nonostante avessero giocato delle autentiche battaglie in campo per recuperare il risultato e riportarlo in pareggio.

Nell'ultima stagione in Champions League, quella vinta dal Chelsea in finale contro il Manchester City, a dover masticare amaro per aver pareggiato nei due confronti a eliminazione diretta, sono state la Juventus e il Bayern Monaco. Sia i bianconeri che i bavaresi infatti, proprio a causa della regola dei gol in trasferta, non hanno potuto giocarsi la possibilità di accedere al turno successivo. Nel caso della Juventus, proprio l'eliminazione dalla Champions sarebbe poi costata cara ad Andrea Pirlo esonerato dopo una sola stagione in bianconero.

La Juventus aveva pescato dall'urna di Nyon il Porto negli ottavi di finale dell'ultima Champions League. I portoghesi, nel match d'andata allo stadio ‘Dragao', sono riusciti a vincere con il risultato di 2-1. Il gol di Chiesa aveva tenuto in gioco i bianconeri che però nel match di ritorno all'Allianz Stadium di Torino, non sono riusciti anche a recuperare il risultato portandolo in pareggio sul 2-1. Nei tempi supplementari poi, sia i bianconeri che i portoghesi hanno segnato un gol. Il risultato finale dei due incontri è stato di 4-4 ma con il Porto che però ha segnato un gol in più in trasferta.

Stesso destino anche per il Bayern Monaco, una delle squadre favorite alla vittoria finale della Champions che invece ha dovuto pagare lo scotto della regola dei gol in trasferta nel match dei quarti di finale contro il PSG. I bavaresi furono sconfitti nel primo match casalingo giocato tra le mure amiche dell'Allianz Arena con il punteggio di 2-3 messo ko dai colpi di Mbappé e compagni. Al ‘Parco dei Principi', nella gara di ritorno, l'1-0 dei bavaresi non è bastato per ribaltare il risultato. Il punteggio finale tra le due gare è stato di 3-3 ma con i parigini che hanno segnato 2 gol in più in trasferta.