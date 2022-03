Juve ai quarti di finale di Youth League, battuto l’AZ Alkmaar ai rigori: “Un traguardo storico” La Juventus Under 19 ha battuto l’AZ Alkmaar ai calci di rigore e per la prima volta nella sua storia ottiene il pass per i quarti di finale della Youth League.

A cura di Vito Lamorte

Una qualificazione storica per la Juventus Under 19, che agli ottavi di finale di Youth League ha superato in trasferta l’AZ Alkmaar ai calci di rigore e per la prima volta nella sua storia ottiene il pass per i quarti di finale del torneo continentale. I tempi regolamentari si sono chiusi sul risultato di 0-0 ed è stato decisivo nel 5-4 finale il penalty realizzato da Strijdonc dopo la parata di Senko su Schouten.

I bianconeri di Bonatti sono stati infallibili dal dischetto, visto che hanno segnato tutti i rigori e sono riusciti a centrare un obiettivo storico per la Vecchia Signora. Sul profilo Twitter della Primavera bianconera la qualificazione è stata celebrata in maniera importante: "L'Under 19 per la prima volta nella sua storia accede ai quarti di finale di Youth League! Avete fatto la storia, ragazzi". Sarà il Liverpool l'avversario della squadra bianconera nel prossimo turno.

La Juventus si è fatta preferire per larghi tratti del match e con un pizzico di precisione avrebbe chiuso il match in anticipo: all'inizio della ripresa gli olandesi si sono resi pericolosi dalle parti di Senko e negli ultimi minuti di gara i bianconeri sono rimasti in 10 per l’espulsione di Omic, ma ai rigori sono stati infallibili.

Queste le parole del tecnico della Juventus, Andrea Bonatti, dopo la conquista dei quarti di finale di Youth League: “Un traguardo storico per il Club, siamo orgogliosi di rappresentarlo. La giornata di oggi è la sintesi di quello che facciamo nel quotidiano, cioè lavorare per essere capaci di restare concentrati, di resistere, di imparare dal passato e mantenere il sangue freddo e la lucidità. Questa vittoria è il giusto premio per una squadra che sta facendo qualcosa di straordinario, è una giornata speciale che i ragazzi ricorderanno a lungo. Siamo partiti bene, oggi, poi siamo stati bravi a non disunirci nel momento in cui siamo restati in inferiorità numerica. Il calcio toglie e dà, oggi siamo stati ricompensati. Adesso ci prendiamo tutte le emozioni che è normale provare, e quando sarà passata continueremo a crescere, abbiamo una partita di campionato impegnativa fra pochi giorni; poi ripenseremo a questa competizione con orgoglio”.

Il tabellino di AZ Alkmaar-Juventus

AZ ALKMAAR (4-3-1-2): Westerveld; Van Aken, Goes, Dekker, Velthuis; Twisk, Schouten, Buurmeester; de Jong; Meerdink, Poku (73′ Koster). Allenatore: Sierksma.

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi (60′ Omic); Mulazzi, Turicchia, Bonetti, Iling-Junior; Chibozo (87′ Strijdonck), Mbangula (66′ Hasa). Allenatore: Bonatti.

AMMONITI: 44′ Meerdink (A), 69′ Omic (J).

ESPULSI: 80′ Omic (J).