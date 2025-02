video suggerito

Juric è il peggior allenatore della Premier League: nessuno ha conquistato meno punti di lui In due mesi Juric ha trovato soltanto una vittoria in campionato, contornata da una serie sconfitta infinite. Nessun allenatore nella storia della Premier League ha una media punti più bassa.

A cura di Ada Cotugno

La gestione di Ivan Juric al Southampton è un fallimento su tutti i fronti e niente potrà salvare la squadra dalla retrocessione. Il cambio in panchina non ha portato nessun beneficio agli inglesi che restano ultimi in classifica in Premier League con 9 punti in 27 giornate e 22 sconfitte totali: numeri desolanti che non lasciano nessuno spiraglio per il futuro e che sono addirittura peggiorati dopo l'arrivo dell'ex tecnico della Roma che è in carica da appena due mesi.

Non c'è stato nessun segno di miglioramento e neanche un piccolo barlume di speranza per i Saints che si sono ormai adagiati all'idea di giocare la Championship nella prossima stagione, cercando almeno di essere promossi subito. Ma è difficile che il croato resterà su quella panchina perché nel giro di poche settimane ha conquistato il tristissimo titolo di peggior allenatore della storia della Premier League per la media punti/partite: non è un'esagerazione giornalistica, ma la verità data dai numeri che non erano mai stati così bassi.

Nessuno ha fatto peggio di Juric in Premier League

Le statistiche del Southampton sono sconfortanti e dal campo non arriva nessun cenno di reazione. A dire il vero anche prima dell'arrivo di Juric la squadra viaggiava a un ritmo da retrocessione, ma dal giorno del suo ingaggio nulla è migliorato. Anzi, il croato ha toccato con mano un primato tristissimo: vanta il record di punti per partita più basso di qualsiasi allenatore nella storia della Premier League ad aver diretto una squadra per almeno 10 partite. Peggio di lui non c'è nessuno e fin qui il bottino recita 0.30 punti conquistati per ogni gara giocata.

In due mesi ha vinto soltanto una partita di campionato contro l'Ipswich, più quella contro lo Swansea in FA Cup che esula dal conteggio del record. Per il resto sono arrivate 10 sconfitte (compresa quella di ieri sera contro il Chelsea nel turno infrasettimanale) e nessun pareggio, una strana casualità per il Southampton che ormai ha perso tutte le speranze di poter almeno partecipare alla lotta per non retrocedere.