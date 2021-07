La Serie A riparte e dopo la presentazione ufficiale di Mourinho e Spalletti alla Roma e al Napoli, anche il Torino ha dato il suo benvenuto a Ivan Juric nella sua nuova avventura in granata. Dopo le ottime stagioni alla guida del sorprendente Verona, il tecnico croato ha parlato per la prima volta ai suoi nuovi tifosi. Cairo ha voluto scegliere un allenatore in grado di risollevare una squadra che nelle ultime stagioni ha sofferto tanto e ha faticato molto per raggiungere la salvezza. Ecco perché Juric ha voluto subito ribadire la sua linea e senza fare sconti a nessuno, ha dato alcune indicazioni importanti di mercato.

Salvatore Sirigu, uno dei pochi a salvarsi nella squadra granata lo scorso anno con parate importanti e a volte decisive, è stato messo alla porta del nuovo allenatore del Torino. Dopo aver acquistato Berisha, Juric ha annunciato, a sorpresa, le gerarchie tra i pali della porta granata in vista della prossima stagione: "Vanja Milinkovic-Ssvic sarà il portiere titolare, Berisha invece il secondo". A questo punto sembra proprio che non ci sarà più spazio per Sirigu nel Toro. Il portiere, impegnato agli Europei con l'Italia di Roberto Mancini, nonostante un contratto in scadenza a giugno del 2022 con il club di Cairo, non rientrerebbe più nei piani della società. Juric non risparmia nemmeno Belotti: "Non mi è piaciuto nelle ultime stagioni al Torino".

Il tecnico croato ha criticato molto l'atteggiamento del ‘Gallo' nelle ultime stagioni: "Nell'ultimo anno non è stato il solito Gallo – ha detto in conferenza stampa – Quello degli ultimi sei mesi non mi è piaciuto. Valuterà lui, sceglierà lui se è il momento di cambiare o se mi viene a dire che è il mio capitano e viene a fare la battaglia con me". Juric ribadisce ancora il suo concetto che pare proprio essere una strigliata al suo numero nove in gol durante i rigori tra Italia e Spagna: "Non so cosa sia cambiato da arrivare in Europa a lottare per la salvezza"

Ma se su Belotti c'è stata comunque un'apertura, Juric ha però praticamente chiuso la porta a Sirigu. Il portiere ex PSG, protagonista agli Europei prima dei rigori con la Spagna per il discorso motivazionale a Donnarumma, dovrà cambiare aria. Il Torino vuole liberarsi di un contratto di 2 milioni netti e il giocatore potrà così scegliere di andare via già in questa estate. Sul portiere c'è da tempo il Cagliari, il club della sua terra in cui non ha mai giocato. Ma si parla anche della possibilità di poter giocare da "secondo" in una big del campionato italiano.