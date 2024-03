Juan Jesus smaschera Acerbi: “Ha detto ‘vai via nero, sei solo un ne*ro’”. E svela cosa ha fatto dopo

Juan Jesus pubblica un post sui social in tarda serata. E dice tutto quanto è accaduto con Francesco Acerbi domenica sera, in occasione della partita di campionato giocata a San Siro. Non può né vuole tacere. Non può né vuole che passi sotto traccia il comportamento dell'avversario: prima gli ha rivolto offese razziste poi ha ridimensionato la portata delle sue frasi chiedendo scusa e facendo ammenda anche davanti all'arbitro, nel pomeriggio ha cambiato completamente la versione dei fatti negando tutto.

Anzi, ha aggiunto che c'è stata una interpretazione sbagliata ("ha capito male, non devo scusarmi") del centrale brasiliano. JJ, però, non vuole che la passi liscia. Lui stesso aveva provato a tenere la vicenda entro i confini del campo di gioco, ne aveva parlato così anche ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro. Ma il caso è esploso, varcando perfino i confini d'Italia, ripreso dai media di tutta Europa. Juan Jesus ora viene allo scoperto e racconta esattamente com'è andata: dall'insulto razzista che ha ricevuto fino alle scuse che inizialmente gli erano state poste dallo stesso difensore dell'Inter dopo averlo denunciato all'arbitro.

Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono.

Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto ‘vai via nero, sei solo un negro'. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: per me negro è un insulto come un altro. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere.