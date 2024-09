video suggerito

Jovic sbaglia un gol incredibile contro la Spagna: è difficile da spiegare come ha fatto Nella partita di Nations League l’attaccante del Milan e della Serbia finisce sotto i riflettori per un’opportunità fallita in maniera clamorosa. Lo stesso telecronista spagnolo non credo ai suoi occhi: “Era un gol già fatto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Come ha fatto Luka Jovic a sbagliare un gol già fatto come quello contro la Spagna? È difficile da spiegare quanto accaduto durante la partita di Nations League. Non si dà pace né ragione. L'occasione dell'attaccante del Milan (ma in rossonero ci sta da quasi separato in casa) con la Serbia è di quelle ghiotte, di quelle che un rapace dell'area di rigore segna con grande efficacia e cinismo, di quelle da mettere dentro e basta. Lo stesso telecronista spagnolo non esita a scandire come surreale quell'opportunità così netta che gli era capitata. "Incredibile, ha sbagliato un gol che sembrava fatto", dice con enfasi a cui fa da contraltare l'amarezza dell'attaccante

Jovic tira fuori a pochi metri dalla porta

L'ex di Eintracht, Real Madrid e Fiorentina invece no: ancora una volta le cose semplici le trasforma in complicate. Sulla sfera che gli era arrivata sui piedi a pochi metri dalla porta c'era scritto ‘basta spingere'. Lui l'ha fatto nel modo sbagliato. Gli sarebbe bastato un semplice tocco per battere il portiere in uscita, ha optato per la soluzione più spettacolare (forse) ma anche la più ardita, meno indicata. E ha fallito quello che era un rigore un movimento facile facile, vedendo la sfera morire a un tanto così dal palo. Disperato, s'è messo le mani nei capelli. Con lui anche i compagni di nazionale.

E se al minuto 34 del primo tempo l'inerzia dell'incontro poteva cambiare, è rimasta inchiodata a un trend poco emozionante è a causa della punta rossonera: ha ricevuto un ottimo passaggio in area da Zivkovic e non ha alcun avversario davanti ma decide di angolare troppo la traiettoria, nonostante il portiere (Raya) sia spiazzato e fuori causa. Tenuto in gioco da Carvajal, la sua rete sarebbe stata regolare.

Il momento difficile del serbo, fuori dalla lista Champions del Milan

L'errore clamoroso certifica che Jovic attraversa un momento durissimo. È stato lui il calciatore sacrificato dal Milan nella lista Champions consegnata alla Uefa. Tra i giocatori che potrebbero andare in campo nella fase a gironi non c'è. L'ingaggio a fine mercato di Abraham gli ha chiuso ulteriormente lo spazio: gli otto match programma contro Real Madrid, Liverpool, Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava li potrà vedere solo dalla tribuna oppure in tv. È fuori.

La mancata convocazione per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio (ufficialmente perché bloccato da un problema fisico) era stata un segnale chiaro: avrebbe lasciato il Milan in questa finestra di mercato. Trasferimento che non s'è manifestato, lasciandolo sospeso in un limbo: paga le difficoltà d'inizio stagione della squadra e il tecnico Fonseca che non lo vede (come si dice in gergo).