José Castillejo muore nell’alluvione, l’ex calciatore del Valencia aveva 28 anni C’è anche un calciatore tra le oltre 150 vittime della terribile alluvione che in questi giorni ha travolto la parte orientale della Spagna: José Castillejo è morto a 28 anni, aveva giocato nelle giovanili del Valencia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Tra le oltre 150 vittime – ma il conto è destinato drammaticamente a salire visto il numero imprecisato di dispersi – della terribile alluvione che ha colpito negli ultimi giorni la regione di Valencia in Spagna, c'è anche un calciatore, che in giovinezza aveva vestito proprio la maglia dei ‘Pipistrelli': José Castillejo è morto a 28 anni, travolto anche lui dalla furia delle acque, che non gli ha lasciato scampo.

José Castillejo con lo stemma dell'Eldense, club in cui ha militato nel 2015/16

Il dolore dei club in cui ha militato José Castillejo: era cresciuto nel Valencia

Il Valencia ha ricordato sui suoi profili social lo sfortunato ragazzo: "Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA (la ‘goccia fredda', l'evento meteorologico estremo che si è abbattuto sulla Spagna, ndr). José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace".

Un altro dei suoi ex club, l'Eldense, gli ha reso omaggio a sua volta: "Notizie terribili in arrivo a causa della catastrofica DANA. Il CD Eldense esprime profondo dolore per la scomparsa all'età di 28 anni di José Castillejo, ex giocatore rossoblù nella stagione 2015/16. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace".

José Castillejo era nato proprio a Valencia il 29 febbraio 1996, facendo tutta la trafila nella ‘cantera' del club giallorosso fino all'Under 18. Nel corso della sua carriera aveva poi militato in altre squadre della regione: Paterna, Torre Levante, Buñol, Recambio Colón de Valencia e CD Roda del Castellón, oltre all'Eldense, suo punto massimo raggiunto nella terza divisione spagnola.

Il nome del giovane calciatore si aggiunge a quelli dei tanti che stanno pagando dazio all'immane tragedia che ha squassato la regione orientale della Spagna. La mobilitazione è totale per portare aiuto a chi in questi giorni ha perso tutto, lo stesso Valencia ha condiviso filmati dei suoi giocatori impegnati a dare una mano. Maximiliano Caufriez, Jesus Vazquez e Thierry Rendall sono stati visti tra coloro che hanno aiutato a raccogliere generi alimentari allo stadio Mestalla, dove i residenti locali si sono radunati dopo che le inondazioni hanno devastato la città.

Tutte le competizioni previste nella comunità valenciana sono state sospese ad oltranza, rinviata ufficialmente anche Valencia-Real Madrid, che era in programma sabato sera. Davvero impossibile pensare a giocare con un tale dramma in atto.