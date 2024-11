Ritrovati i corpi di Rubén e Izan, i due fratellini di 3 e 5 anni dispersi dopo l’alluvione a Valencia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un Vigile del Fuoco spagnolo al lavoro dopo l'alluvione che ha colpito Valencia.

Sono stati ritrovati i corpi senza vita di Rubén e Izan, i due fratellini di 3 e 5 anni dispersi dopo l'alluvione che poche settimane fa ha colpito duramente Valencia. I due bimbi erano stati trascinati via dall'acqua che aveva invaso la loro casa davanti agli occhi del papà.

Nella giornata di oggi, mercoledì 13 novembre, la famiglia si è recata in tribunale per procedere al riconoscimento delle vittime. Le due salme sarebbero state ritrovate in due località diverse situate a pochi chilometri da Torrent, dove risiedevano, come riportano i media spagnoli.

Numerose persone, tra cui vicini di casa, membri delle squadre di soccorso, operatori sanitari, sommozzatori e volontari, stavano cercando i piccoli, dispersi da circa quindici giorni.

Una donna per le strade di Paiporta dopo l'alluvione.

Si erano perse le loro tracce quando un camion, trascinato dall'onda lunga di fango e acqua provocata dall'esondazione di un torrente vicini, era andato a sbattere contro l'abitazione in cui i bambini erano con il padre, facendo crollare parte del muro e allagando la casa.

Il papà di Izan e Ruben aveva tentato di afferrarli e trattenerli, ma la violenta corrente del fiume in piena glieli aveva strappati dalle mani. L'uomo, a sua volta trascinato dalla corrente, era riuscito ad afferrarsi ad un albero e, dopo quattro ore, era stato tratto in salvo da alcuni vicini.

"Miei piccoli angeli, finalmente vi abbiamo trovato! Purtroppo, con la peggiore notizia per tutti. Grazie di cuore a tutti coloro che si sono dedicati a loro. Due stelle brillano più luminose nel cielo", ha scritto sui social un familiare dei bambini.

In un messaggio su Facebook, la sindaca di Torrent, Amparo Folgado, ha rivolto un pensiero alle famiglie dei due piccoli.

"Con il cuore spezzato, ci uniamo al dolore della famiglia di Izán e Rubén. Le mie più sincere condoglianze in questi momenti difficili. Grazie ai volontari e alle forze dell'ordine che hanno dato il massimo in questi giorni nella loro ricerca. Riposino in pace, ha scritto la prima cittadina".