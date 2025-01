Jorge Jesus svela tutta la verità su Neymar all’Al Hilal: “Non può più giocare a quel livello”

video suggerito

L'avventura faraonica e ricca di Neymar in Arabia Saudita sembra essere giunta al capolinea. Poco utilizzato e troppo spesso infortunato, il brasiliano ha giocato solo 7 partite (1 gol, 3 assist) dal suo arrivo all‘Al Hilal il 15 agosto 2023. Un bilancio che non dovrebbe più aggiornato secondo il suo allenatore Jorge Jesus, che spinge l'ex PSG verso la partenza. Ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa in cui l'argomento Neymar è stato trattato più volte specie per via del suo costosissimo stipendio pagato al giocatore che fino a questo momento non è stato per nulla utile alla squadra.

Neymar guadagna la bellezza di 110 milioni di dollari a stagione, ovvero 101 milioni di euro. Ben 80 milioni di dollari di ingaggio, più altri 30 extra-campo. Anche per questo motivo, dopo il suo infortunio, il club starebbe decidendo di lasciarlo partire. E Jorge Jesus ha spiegato il perché: "Neymar non può più giocare al livello a cui siamo abituati – ha spiegato l'allenatore -. Le cose sono diventate difficili per lui, purtroppo. Neymar non sarà incluso nella rosa che prenderà parte al campionato".

Una dichiarazione pubblica dunque da parte dell'allenatore che evidentemente ha avuto anche il via libera dalla società che potrebbe decidere di chiudere la sua esperienza in Arabia. "Può partecipare alla Champions League (asiatica) – ha detto ancora Jesus –. È ancora sotto contratto con l'Al Hilal e forse spetta a lui decidere il suo futuro. Dipende dalla dirigenza". Queste dunque le dichiarazioni di Jesus in una conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi al termine del grande successo della sua squadra contro l'Al Fateh (9-0) in campionato.

La prossima squadra di Neymar: si cerca un accordo

“Non è facile. Fisicamente Neymar non riesce a tenere il passo della squadra” ha concluso Jesus che dunque è stato molto chiaro. Secondo Golazo America i Chicago Fire stanno cercando già con Neymar un accordo simile a quello dell'Inter Miami con Lionel Messi in termini di stipendio (circa 20 milioni di dollari all'anno) più una grossa opportunità di sponsorizzazione. Un accordo che alla luce delle dichiarazioni dell'allenatore potrebbe prendere una brusca accelerata. In pratica Neymar sembra essere stato messo alla porta dal club saudita.