Neymar ha giocato solo 42 minuti con l’Al-Hilal nel 2024, quanto ha guadagnato: una cifra indecente Neymar ha collezionato poco più di 40′ in campo con l’Al-Hilal nel 2024, a causa degli infortuni. Questo non gli ha impedito di percepire una montagna di soldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Neymar? L'attaccante brasiliano nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con gli infortuni, e per questo di fatto si sta godendo il faraonico stipendio che gli garantisce l'Al-Hilal. Se in campo l'avventura nel campionato saudita non può certo rivelarsi positiva, altrettanto non si può dire per l'aspetto economico visto che l'ex di Barcellona e PSG ha incassato anche nel 2024 cifre mostruose, giocando una manciata di minuti.

Quanto ha guadagnato Neymar nel 2024 all'Al-Hilal, cifre mostruose

Il contratto di Neymar con l'Al-Hilal è stato di fatto il principale stimolo per lui ad accettare l'Arabia Saudita lasciando l'Europa e un calcio più competitivo. Il 32enne è il terzo calciatore più pagato al mondo, alle spalle di Cristiano Ronaldo che milita nel suo stesso campionato e di Leo Messi. Allo stato attuale delle cose, Neymar guadagna la bellezza di 110 milioni di dollari a stagione, ovvero 101 milioni di euro. 80 milioni di dollari di ingaggio, più altri 30 extra-campo.

Neymar ha incassato una pioggia di soldi senza quasi giocare nel 2024

Uno stipendio monstre che Neymar ha incassato scendendo in campo appena due volte nel 2024. Una situazione figlia del grave infortunio al ginocchio con il lungo recupero, e poi del problema muscolare alla coscia. Insomma, O'Ney è stato in campo per un totale di 42 minuti appena in tutto l'anno. Una beffa per il suo club che sperava di fare del sudamericano il punto di riferimento della squadra anche in termini d'immagine.

Un affare disastroso per la società saudita visto che dal momento del suo arrivo, Neymar non è riuscito mai non solo a fare la differenza ma anche a giocare con continuità. Basti pensare che nel 2023/2024, sono state appena cinque i match disputati in maglia biancoblu. Pochissimo insomma, per la stella brasiliana. E il suo contratto scade nella prossima estate: pochi mesi dunque per provare a confermare almeno in extremis le aspettative riposte nei suoi confronti.