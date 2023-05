Jordi Alba lascia il Barcellona dopo 11 anni: ora è rimasto solo uno di quella squadra imbattibile Jordi Alba ha detto addio al Barcellona con un video dopo 11 anni di permanenza. Il terzino sinistro spagnolo ha lasciato con ancora un anno di contratto a disposizione. Era il penultimo giocatore rimasto nella rosa dei catalani capace di vincere l’ultima Champions 2015/2015.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un video sulla sua pagina personale social per annunciare a tutti che lascerà il Barcellona a fine stagione. Così Jordi Alba ha voluto dire addio ai tifosi catalani dopo 11 anni colmi di successi e titoli per il terzino sinistro spagnolo. Forse uno dei migliori in Europa nel suo ruolo capace di rivoluzionare al meglio il modo di giocare da esterno basso tanto da riempire il suo scores di gol e assist. Il terzo capitano della squadra chiuderà così una brillante carriera con 19 titoli, 26 gol, 91 assist e un totale di 458 presenze fino ad oggi, che potrebbero essere ancora di più prima del suo addio definitivo nell'ultimo turno contro il Maiorca. Jordi Alba ha lasciato il Barcellona in una stagione che ha visto il club salutare nell'ordine prima Piqué a novembre e poi Sergio Busquets ad aprile.

Il Barcellona ha trovato il suo sostituto, ovvero Alejandro Balde, classe 2003, e doveva necessariamente liberarsi di un cartellino pesantissimo in termini di ingaggio. Dovendo ridurre di almeno 40 milioni di euro la massa salariale entro l’estate, il club catalano ha pensato bene di trovare un accordo col laterale mancino che, nonostante avesse ancora un anno di contratto con i blaugrana, ha evidentemente trovato un accordo Laporta percependo parte di quanto gli è dovuto scaricando in maniera notevole la massa salariale. Per qualcuno un ennesimo passo per avvicinare il ritorno di Messi in Catalogna. Sta di fatto che Jordi Alba era il penultimo giocatore di quel Barcellona capace di vincere per l'ultima volta la Champions nella stagione 2014/2015.

Una squadra leggendaria e imbattibile che riuscì a sconfiggere la Juventus nella finale di Berlino in quell'annata. Il 3-1 che consentì ai catalani di festeggiare la conquista di quella coppa fu opera di una formazione che nell'undici titolare era così composta: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. Ecco, 10 degli 11 titolari di quella sfida oggi hanno lasciato definitivamente Barcellona. Jordi Alba era il penultimo in lista. L'unico ancora rimasto è proprio il portiere Ter Stegen che rappresenta l'ultimo baluardo di quella squadra capace di portare per l'ultima volta la Champions nella gloriosa bacheca del Camp Nou. Il Barcellona lo riportò a casa nel 2012 prendendolo per 14 milioni di euro.

Nella sua carriera ha giocato anche 91 volte in Nazionale iniziando con Del Bosque col quale vinse l’Europeo del 2012 prima di vivere tutte le annate successive con i vari ct che si sono susseguiti. Al Barcellona, inoltre, con Luis Enrique aveva vinto il triplete blaugrana del 2015. Nel suo video sui social ha voluto ringraziare tutti, a partire dalla sua famiglia fino all'ultimo membro del Barcellona. Il suo futuro resta un'incognita anche se si parla di un presunto avvicinamento all'Arabia Saudita, al pari di Sergio Busquets, in quell'Al-Hilal che ha tentato per diverso tempo anche Messi cercando di convincerlo anche con gli ingaggi dei suoi ex compagni e amici fuori dal terreno di gioco. Da capire cosa deciderà Jordi Alba che a 34 anni resta sul mercato uno dei terzini più forti da prendere a parametro zero.