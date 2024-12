video suggerito

Italiano pagherà di tasca sua un premio-partita al Bologna dopo la rivincita sulla Fiorentina Vincenzo Italiano avrebbe pagato ai giocatori del Bologna un premio pagato di tasca sua per aver battuto la Fiorentina, sua ex squadra. Il tecnico è stato fortemente criticato da club e giocatori viola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bologna-Fiorentina è stato decisa da un gol di Odgaard nella ripresa che ha consentito alla squadra di Vincenzo Italiano di assicurarsi il derby dell'Appennino. Proprio la reazione del tecnico rossoblu, che per tre anni fino alla passata stagione sedeva sulla panchina viola, è stata ritenuta eccessiva dai dirigenti del club toscano che lo hanno condannato pubblicamente. Il ds Daniele Pradé è rimasto deluso dalla sua esultanza rabbiosa a fine partita con tanto di lancio del berretto alla tribuna del Dall'Ara. Insomma, tutto troppo eccessivo per la Fiorentina.

Ranieri ha fatto sapere che Italiano non sia nemmeno andato a salutare dopo la partita mentre Dodò ha parlato sui social di mancanza di rispetto dando già appuntamento alla gara di ritorno. Insomma, festeggiamenti che di certo non hanno apprezzato anche i giocatori della viola. Oggi il Corriere dello Sport riporta anche un dettaglio relativo a Italiano che avrebbe addirittura promesso un premio in denaro pagata di tasca sua alla squadra nel caso in cui avesse battuto la Fiorentina. Una sorta di rivincita per lui che evidentemente voleva questo successo a tutti i costi.

Il momento in cui Italiano saluta la panchina della Fiorentina.

Euforico e saltellante Italiano ha dunque reagito senza freni alla vittoria del Bologna sulla Fiorentina. Un'esultanza legittima ma che forse è sembrata di cattivo gusto nei confronti della sua ex squadra con cui ha raggiunto due finali di Conference e una di Coppa Italia. Nel mezzo insieme il club viola con Italiano ha vissuto anche diversi momenti difficili, e forse anche per questo è rimasto stupito da quanto visto e dall'eccessiva esultanza.

Il match di ritorno al Franchi è già carico di tensione

Insomma, sono queste le ragioni che hanno spinto evidentemente la Fiorentina e Pradé in prima persona a prendere le distanze da Italiano mostrando stupore per il suo atteggiamento. Ora il retroscena sul premio pagato di tasca sua al Bologna che di certo lascerà ulteriormente frastornata la squadra viola sul perché del comportamento di Italiano. La sfida di ritorno prevista a fine maggio allo stadio Franchi sicuramente sarà ricca di tensione e già infiammata visto quanto accaduto nel match d'andata del Dall'Ara.