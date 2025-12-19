Calcio
Italiano festeggia il passaggio in finale di Supercoppa: “Siamo stati bravi a portarla ai rigori”

Vincenzo Italiano esulta per la qualificazione alla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: l’allenatore del Bologna ha analizzato la vittoria sull’Inter in maniera schietta e senza troppi fronzoli.
A cura di Vito Lamorte
Vincenzo Italiano esulta per la qualificazione alla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Così l'allenatore del Bologna ha commentato la vittoria sull'Inter: "Gran primo tempo nostro, meglio l'Inter nel secondo tempo. Poi un pizzico di fortuna ci premia ma per me la partita è stata questa. Un tempo a testa e i rigori hanno premiato il Bologna. È difficile togliere la palla all'Inter, non consentire all'Inter di creare palle gol. Siamo stati bravi a portarla ai rigori e siamo stati premiati".

Il Bologna è andato sotto subito ma poi è rientrato in partita con personalità e ha tenuto ‘botta' fino alla fine e rispondendo colpo su colpo all'Inter. Al gol iniziale di Thuram, la squadra emiliana ha risposto il rigore di Orsolini e poi ha tenuto bene il campo nonostante qualche rischio.

Italiano: “Immobile? Lo abbiamo preso per tirare questo rigore”

Il tecnico della squadra che la scorsa stagione ha conquistato la Coppa Italia ha proseguito così la sua analisi: "Nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare, l'Inter ci ha tenuto nella nostra metà campo, ne parlavo con i ragazzi e mi hanno detto che l'Inter ha alzato la pressione. È difficile scappare alla pressione dell'Inter e complimenti a loro. Nel primo tempo abbiamo avuto furore di recuperare la partita. Poi la partita si è capovolta ma va dato merito all'Inter, non ti permette più di andare nella loro metà campo con la loro forza e aggressività. Abbiamo cercato di limitare i loro giocatori bravissimi nel palleggio. È normale che qualche occasione la concedi ma con la palla devi cercare di far male e noi sappiamo farlo".

