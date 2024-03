Italia-Venezuela, dove vedere la partita oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni La Nazionale Italiana di Spalletti si prepara ai prossimi Europei 2024 sfidando il Venezuela in amichevole. Per il tecnico un nuovo test-match nella mini tournée americana che si concluderà con la seconda amichevole all’Ecuador. Si gioca oggi al ‘Chase Stadium’ di Fort Lauderdale, negli Stati Uniti: ora di inizio alle 22 italiane, diretta TV in chiaro su Rai 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia di Luciano Spalletti ritorna in campo per due amichevoli in preparazione ai prossimi Europei 2024 in Germania. Si inizia questa sera con la sfida al Venezuela, partita che si disputa negli Stati Uniti (come il prossimo contro l'Ecuador). Teatro dell'incontro sarà il ‘Chase Stadium' di Fort Lauderdale, ora di inizio alle 22 italiane, diretta TV e streaming sulla Rai (Rai Uno).

L'Italia si appresta alla piccola tournée americana per testare in due partite amichevoli la condizione generale del gruppo stilato da Luciano Spalletti, in evoluzione costante alla ricerca degli uomini e dell'assetto migliore in vista degli Europei estivi. Non ci sarà Acerbi, coinvolto nell'episodio di Inter-Napoli per gli insulti a Juan Jesus ed allontanato dalla Nazionale. Al suo posto, convocato il romanista Mancini. Per Spalletti occhi puntati soprattutto sui debuttanti, come Folorunsho, Lucca e Bellanova: il tecnico valuta la difesa a 3.

Partita: Italia-Venezuela

Orario: 22:00 italiane

Dove: ‘Chase Stadium' di Fort Lauderdale (Stati Uniti)

Quando: giovedì 21 marzo 2024

Diretta TV: Rai Uno

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: gara amichevole

Dove vedere la partita dell'Italia contro il Venezuela in TV

Come tutte le partite che vedono impegnate la Nazionale Italiana, anche questa amichevole contro il Venezuela in terra americana sarà totale esclusiva delle reti Rai. La partita sarà trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi, da Rai Uno con fischio di inizio fissato per le 22:00.

Italia-Venezuela, dove vederla in diretta streaming gratis

Italia-Venezuela, partita amichevole che apre la piccola tournée americana (la seconda gara sarà contro l'Ecuador) si gioca giovedì 21 marzo alle 22:00 e sarà visibile anche in diretta streaming. Si dovrà accedere a RaiPlay, il servizio Rai che permette la fruizione in tempo reale degli eventi in esclusiva come il match degli azzurri.

Le probabili formazioni di Italia-Venezuela

Tempo di analisi, prove e test per Luciano Spalletti che è alla costante ricerca di equilibri migliori per presentarsi agli Europei con una Nazionale competitiva e all'altezza delle aspettative. Dunque, contro il Venezuela si presenterà l'occasione di verificare qualche giocatore nuovo, nella speranza che soprattutto in attacco si sblocchi il problema con il gol. Se l'Italia si schiererà col classico 4-3-3 il Venezuela di Batista risponderà con un 4-1-4-1 dove unica punta di riferimento dovrebbe essere Alcocer.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Orsolini, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti

VENEZUELA (4-1-4-1): Otero; Uzcategui, Ferro, Vivas, Rivas; Pereira; Lacava, Bueno, Faya, Chacon; Alcocer. All. Batista