Italia-Venezuela, le probabili formazioni della partita amichevole: Spalletti prova la difesa a 3 Le ultime news sulla formazione della Nazionale che Spalletti pensa di schierare nel test contro a Vinotinto. Al posto di Acerbi in difesa c’è Mancini della Roma. Si gioca in Florida, alle 22 ore italiane, con diretta tv in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia gioca domani a Fort Lauderdale (sulla costa sud-orientale della Florida) la prima delle due amichevoli che rientrano nel calendario di test che precedono Euro 2024. La seconda è in programma domenica 24 marzo a New Yorc con l'Ecuador. La Nazionale affronta il Venezuela (ore 22 italiane, diretta tv in chiaro sulla Rai) che, guidata dal ct Fernando Batista, sogna una storica qualificazione ai Mondiali 2026.

Per Luciano Spalletti (nella foto in apertura parla ai giocatori durante un allenamento) il doppio confronto sarà l'occasione per verificare a che punto sono gli Azzurri in previsioni del trofeo che in Germania la vedrà in lizza quale detentrice del titolo conquistato nel 2021 a Wembley con Roberto Mancini e Luca Vialli. Nella rosa dei convocati non c'è Acerbi, tornato a casa per la vicenda degli insulti razzisti a Juan Jesus.

La Procura federale ha aperto un'indagine sull'episodio e adesso il calciatore dell'Inter, oltre a rischiare una pesante squalifica, si trova di fronte a un caso mediatico alimentato (anche) da una gestione delle comunicazione errata. Al posto di Acerbi è stato chiamato il difensore della Roma, Mancini (nella foto sopra): sarà il centrale giallorosso a completare il reparto che sarà provato a tre.

Nel Venezuela ci sono ‘vecchie' conoscenze di club italiani. Su tutti, il capitano Tomas Rincon (nella foto sotto), che in Italia ha giocato per dieci anni indossando le maglie di Sampdoria, Torino, Genoa e Juventus. Con i bianconeri ha anche vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Darwin Machis e Rafael Romo (Udinese), Yordan Osorio (Parma), Telasco Segovia (under 19 Sampdoria) e Christian Makoun (under 23 Juventus).

Le probabili formazioni di Italia-Venezuela

Italia con la difesa a tre davanti a Donnarumma: Mancini, Buongiorno, Bastoni costituiranno il pacchetto arretrato. Centrocampo a 4 con Di Lorenzo e Dimarco esterni, Barella e Jorgihno nel cuore della mediana. Pellegrini e Chiesa schierati alle spalle di Retegui. Fernando Batista, commissario tecnico del Venezuela, opterà per il 4-2-3-1 affidandosi a Rondon sarà la punta centrale. Rincon avrà il ruolo di lotta e di governo in mezzo al campo affiancato da Martinez. Osorio in difesa e Machis a centrocampo gli altri "ex italiani" schierati dal primo minuto con la Vinotinto.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct: Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. Ct: Batista.