Italia, i convocati di Spalletti per le amichevoli con Venezuela e Ecuador: novità Folorunsho e Lucca Luciano Spalletti ha convocato 28 calciatori per le amichevoli di marzo con Venezuela ed Ecuador. Le novità sono rappresentate da Folorunsho del Verona e di Lucca. Nell’elenco anche Zaniolo e Cambiaso. Esclusi Immobile e Scamacca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Luciano Spalletti ha reso noti i nomi dei convocati per le amichevoli dell'Italia contro Venezuela ed Ecuador. Il c.t. porterà negli Stati Uniti 28 giocatori. Le novità sono rappresentate da Folorunsho e Lucca. Esclusi Immobile, Mancini e Scamacca.

Il 2024 dell'Italia inizierà con una tournée negli Stati Uniti, dove torna dopo quasi diciotto anni. La partita con il Venezuela si disputerà in Florida il 21 marzo, mentre il 24 a New York è in programma il match con l'Ecuador. E questa sarà anche l'occasione per utilizzare le nuove maglie, quelle che gli Azzurri indosseranno a Euro 2024. Ma soprattutto si vedrà se il selezionatore della Nazionale proverà la difesa a tre e cambierà modulo, provando il 3-4-2-1.

Ci sono diversi giocatori che avranno preso con rammarico l'esclusione. In primis Ciro Immobile, fuori a questo giro. Fuori pure Scamacca e Belotti. In avanti preferiti Retegui e Lorenzo Lucca, calciatore dell'Udinese. Fuori tra i difensori anche Gatti e soprattutto Mancini. Sorprende l'esclusione di Calafiori. Mancano gli infortunati Provedel e Berardi, che ha terminato a causa di un serio infortunio la stagione.

I convocati dell'Italia per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Bellanova (Torino), Buongiorno (Torino), Cambiaso (Juventus), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Scalvini (Atalanta), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Bonaventura (Fiorentina), Cristante (Roma), Folorunsho (Verona), Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Locatelli (Juventus), Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Chiesa (Juventus), Lucca (Udinese), Orsolini (Bologna), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Aston Villa).