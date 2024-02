L’Italia giocherà negli Stati Uniti le amichevoli di marzo: date e orari delle sfide di Miami e New York L’Italia nel mese di marzo giocherà due partite amichevoli. Gli Azzurri saranno in campo negli Stati Uniti prima contro il Venezuela, mai affrontato, e poi contro l’Ecuador. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le partite amichevoli in programma nel mese di marzo saranno molto importanti per Spalletti che, a due mesi dalle convocazioni per gli Europei, avrà modo di testare gli Azzurri. A marzo, esattamente il 21 e il 24, l'Italia giocherà due gare negli Stati Uniti, da dove mancava dal lontano 2005. La Nazionale sfiderà due squadre sudamericane: il Venezuela (a casa di Messi) e poi l'Ecuador.

La Qualificazione diretta a Euro 2024 è stata magnifica, perché la situazione degli Azzurri quando è arrivato Spalletti non era semplice. Un buon percorso ha portato l'Italia agli Europei senza rischi di playoff (che sono stati uno spauracchio vero). Grazie allo 0-0 in Ucraina l'Italia si è guadagnata così anche la possibilità di disputare due gare amichevoli a marzo.

Da tempo si diceva che la Nazionale sarebbe volata negli States, dove giovedì 21 marzo scenderà in campo DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale in Florida, lì gioca l'Inter Miami di Leo Messi. Alle 17 locali, le 22 in Italia, inizierà l'incontro con il Venezuela. Una sfida inedita per la Nazionale, che mai ha affrontato la Vinotinto.

Appena tre giorni dopo e cioè domenica 24 marzo l'Italia tornerà in campo, ma lo farà a New York, dove sugli spalti è facile prevedere una massiccia presenza di italo-americani. Alla Red Bull Arena la sfidante sarà l'Ecuador, calcio d'inizio alle 21 italiane. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta TV da Rai 1.

L'Italia torna negli Stati Uniti diciannove anni dopo l'ultimo incontro, nell'estate 2005 l'avversario fu proprio l'Ecuador. Il match terminò 1-1. E ritorna in America a distanza di quasi trent'anni dalla finale di Pasadena, persa ai rigori con il Brasile.

Di sicuro non mancheranno le polemiche per questa lunga trasferta che arriva praticamente nel mezzo del campionato, prima del rush finale della Serie A e della fase finale delle coppe europee. Spalletti avrà modo di valutare una lunga serie di calciatori per gli Europei che vedono l'Italia nel durissimo Girone B con Spagna, Albania e Croazia. La Nazionale affronterà il 15 giugno l'Albania, il 20 la Spagna e chiuderà contro i croati il girone il 24 giugno.