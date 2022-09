Italia testa di serie nelle Qualificazioni a Euro 2024: ma i pericoli sono tanti, Francia compresa L’Italia fa parte delle teste di serie delle Qualificazioni a Euro 2024, ma i pericoli non mancano. Potrebbe capitare un girone con Francia o Inghilterra e con Haaland e Vlahovic.

A cura di Alessio Morra

La fase a gironi della Nations League è terminata. La Final Four di giugno che decreterà la squadra vincitrice dell’edizione 2022-2023 la disputeranno l’Olanda, che sarà padrona di casa, la Croazia, l’Italia/l’Ungheria, la Spagna. Ora l’attenzione a livello di calcio internazionale si sposterà sul sorteggio delle Qualificazione agli Europei 2024, che si terranno in Germania. L’Italia sarà tra le dieci teste di serie, ma questo però non cancella i pericoli. Perché in seconda fascia c’è l’Inghilterra, ma anche la Francia, e occhio pure alla Norvegia di Haaland e alla Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic.

Gli Europei dal 2016 presentano al via 24 squadre, saranno 20 quelle che otterranno il pass tramite le Qualificazioni, una è ovviamente già certa di esserci ed è la Germania. Le prime due di ogni girone si qualificheranno. L’Italia è tra le teste di serie, ed è in buona compagnia. Perché in prima fascia ci sono, tra le altre, anche Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio e Danimarca.

Ma l’Inghilterra è retrocessa in Lega B e quindi è in seconda fascia, così come la Francia che ha ottenuto la miseria di 5 punti nel proprio girone di Nations League.

Ci saranno anche squadre di buon livello anche in terza fascia, come Norvegia e Ucraina, oltre alla Svezia. In quarta ci sono la Georgia di Kvaratskhelia e la Macedonia del Nord, che ci ha estromesso dai Mondiali 2022.

Le fasce delle Qualificazioni a Euro 2024