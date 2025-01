video suggerito

Italia-Spagna oggi in Kings League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Italia-Spagna è la seconda partita della Kings League World Cup Nations in programma oggi venerdì 3 gennaio alle ore 17. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L‘Italia torna in campo nella Kings League World Cup Nations per la seconda partita contro la Spagna. Dopo l'esordio con sconfitta per 3-1 contro il Giappone, la squadra in cui militano capitan Bonucci, Viviano (entrambi sono all'esordio) e Caputo affronta gli iberici oggi venerdì 3 gennaio alle ore 17.00 alla KL Arena di Milano.

L'Italia nel torneo di calcio a 7 ideato da Piqué non può più sbagliare e dovrà necessariamente evitare la sconfitta per non essere eliminata. In caso di vittoria invece prossimo match contro una tra Colombia, Ucraina, Turchia e Marocco. A presenziare al match – in una Kings League Arena sold out – ci sarà anche Claudio Marchisio, Head of Competition. Diretta TV su Sky, con streaming gratis sui canali social della Kings League, sul sito Skysport.it, sull'account Youtube di Sky, e sul TikTok di NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora e dove vedere Italia-Spagna di Kings-League in TV: l'orario

La partita tra Italia e Spagna valida per la seconda giornata della Kings League World Cup si giocherà oggi venerdì 3 gennaio nella KL Arena di Milano, che è collocata presso il Centro Sportivo Vismara. Fischio d'inizio alle ore 17. Dove vedere in TV Italia-Spagna? Diretta sui canali di Sky, per gli abbonati, con i possessori di smart tv che potranno però sfruttare varie modalità per la visione in streaming dell'evento.

Dove vedere Italia-Spagna in streaming gratis su YouTube e Twitch

Italia-Spagna si potrà vedere in diretta streaming in forma gratuita in molti modi. Questa sfida come tutte le altre della competizione si potrà seguire su smartphone, tablet e computer sui canali ufficiali della Kings League su Youtube, X, TikTok e Twitch. Inoltre la partita tra la squadra azzurra e quella iberica si potrà vedere anche in streaming su Skysport.it, sull'account YouTube di SkySport e sul profilo TikTok di NOW senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Anche alcuni streamer, protagonisti del torneo potrebbero trasmettere la sfida sui propri canali. Finora è stato già superato il milione di spettatori sulle piattaforme ufficiali di trasmissione della Kings League.

La formazione dell'Italia contro la Spagna, chi sono i giocatori

L'Italia che affronterà la Spagna potrà contare sulla presenza in campo sia del capitano Leonardo Bonucci, che sul portiere Emiliano Viviano. Entrambi hanno saltato la partita d'esordio con la Spagna, al contrario di Ciccio Caputo il terzo dei Key Player entrato a gara in corso. Anche l'ex centravanti di Empoli e Sassuolo dovrebbe partire titolare. Per quanto riguarda gli altri giocatori, ecco la lista dei disponibili, con il presidente Gianmarco Tocco (noto come Blur) che potrebbe avere una nuova chance dopo il gol su rigore segnato con il Giappone. Questa la rosa:

Portieri: Justyn D'Ippolito (Boomers), Emiliano Viviano (Caesar).

Difensori: Leonardo Bonucci (capitano Azzurra Kings), Vlad Marin (AlpaK), Riccardo Nava (Punchers), Andrea Tarasco (Zebras).

Centrocampisti: Riccardo Frosio (Stallions), Alessandro Gelsi (Gear 7), Domenico Rossi (AlpaK).

Attaccanti: Francesco Caputo, Sergio Cruz Pereira (Black Lotus), Yassin Fares (Black Lotus), Michele Trombetta (Top Six Finalists Corona de Oro 2024).

Nella Spagna di coach Dani Romo, sono tre i key players, ovvero Alex Guti, Alberto De La Bella, Javi Espinosa.