Italia-Spagna oggi in Nations League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Italia-Spagna si affrontano per la semifinale di Nations League 2023: in palio la qualificazione in finale. La partita si gioca oggi alle ore 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, diretta TV su RaiUno e in streaming gratis su RaiPlay.

A cura di Vito Lamorte

Italia–Spagna in Nations League, dove vederla in TV e streaming.

Italia e Spagna si giocano l'accesso alla finale della Nations League 2023. Gli Azzurri e la Roja scendono in campo per la semifinale della competizione per nazionali oggi, giovedì 15 giugno 2023, alle ore 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. La partita si potrà vedere in diretta TV su RaiUno e in streaming gratis su RaiPlay.

La selezione di Roberto Mancini ha vinto il suo gruppo con Inghilterra, Germania e Ungheria prendendosi un posto nella Final Four: dopo aver mancato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 l'Italia proverà a raggiungere la finale per portare a casa il trofeo. La Spagna di Luis de la Fuente si è presa il primo posto nel gruppo 2 davanti al Portogallo e alla Svizzera e viene dall'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar ai calci di rigore col Marocco.

Nell’edizione precedente di Nations League Italia e Spagna si sono affrontate a Milano e in quell'occasione i ragazzi del CT Roberto Mancini persero 2-1. Chi vince tra gli Azzurri e la Roja affronterà la Croazia nella finale che si disputerà domenica sera alle ore 20.45 a Rotterdam, mentre chi perderà si giocherà la ‘finalina' per il terzo posto.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna. Mancini punterà sul tridente formato da Zaniolo, Immobile e Raspadori. De La Fuente con Morata puntero e Asensio, Gavi e Ansu Fati a sostegno.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct: Mancini

Spagna (4-2-3-1): Kepa; Jesus Navas, Laporte, LeNormand, Jordi Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata. Ct: de La Fuente

Partita: Italia-Spagna

Quando: giovedì 15 giugno 2023

Orario: 20.45

Dove: De Grolsch Veste, Enschede

Canale TV: RaiUno, Sky Sport

Diretta streaming: Raiplay, Sky-Go, NOW

Competizione: Nations League, semifinale

Italia-Spagna dove vederla in TV sulla Rai, il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Spagna in TV? La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su RaiUno e anche in pay-per-view su Sky Sport Uno (canale 201).

Dove vedere la partita Italia-Spagna in streaming gratis

La sfida tra gli Azzurri e la Roja si potrà vedere in streaming su Raiplay e sull'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. La partita che si giocherà in Olanda si potrà vedere anche su NOW.

Nations League, le probabili formazioni di Italia-Spagna

Mancini non dovrebbe cambiare il 4-3-3 con Di Lorenzo, Toloi, Acerbi e Spinazzola a comporre la linea difensiva davanti a Donnarumma; Barella, Jorginho e Verratti in mediana con Zaniolo, Immobile e Raspadori in attacco.

De La Fuente dovrebbe rispondere con Morata unica punta supportato da Asensio, Gavi e Ansu Fati sulla trequarti, in mezzo al campo Rodri e Merino mentre davanti a Kepa ci saranno Jesus Navas, Laporte, LeNormand, Jordi Alba.

