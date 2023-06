Perché l’Italia indossa una maglia speciale contro la Spagna nella partita di Nations League L’Italia indosserà delle maglie speciali in occasioni della Final Four di Nations League. La Adidas ha deciso di celebrare, con una divisa totalmente bianca, i 125 anni della FIGC.

A cura di Alessio Morra

L'Italia in questa settimana disputerà la Final Four di Nations League. Gli Azzurri hanno la possibilità dunque di vincere un trofeo. La Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo stasera contro la Spagna in semifinale e tornerà a giocare in ogni caso domenica 18 giugno: disputerà o la finale per il 3° e 4° posto o, si spera, quella per il 1° e 2° posto. La Nazionale indosserà una maglia speciale che la Adidas ha prodotto per celebrare i 125 anni della FIGC. Il completo sarà interamente bianco.

La Adidas, che da qualche mese è lo sponsor tecnico dell'Italia – la nazionale maschile maggiore con la nuova maglia ha disputato finora due partite – ha deciso di festeggiare il 125° anniversario della FIGC con un kit celebrativo, che sarà indossato dai calciatori in occasione della Final Four di Nations League. L'azzurro non c'è. La divisa è ispirata a quella indossata dalla Nazionale nella prima gara in assoluto, quella giocata e vinta 6-2 con la Francia a Milano nel 1910. Look retro, ma maglia naturalmente realizzata con le tecnologie più moderne.

La maglia sarà bianca con dettagli in oro e sul petto ci sarà lo scudetto delle Nazionali italiane di calcio, affiancato da una splendida corona d'alloro dorata con il dettaglio dell'anniversario (1898-2023). Divisa con girocollo bianco e le tradizionali strisce Adidas che scorrono sulle spalle. Bianchi con bordi dorati anche i pantaloncini dell'Italia. Maglie per collezionisti. Perché ne verranno vendute appena 2023.

Soddisfatto il presidente della FIGC Gabriele Gravina: "Grazie alla collaborazione con la Adidas celebriamo i 125 anni della fondazione della FIGC con una maglia iconica, intrisa di storia e di modernità; il kit anniversario interpreta alla perfezione la nostra visione di sviluppo del calcio: valori e radici profonde rappresentano la spina dorsale di un movimento che guarda al futuro e al cambiamento senza remore né esitazioni. Peraltro, è particolarmente significativo che ad onorare il compleanno della Federazione sia proprio la Nazionale, che rappresenta il vertice di un sistema ampio e articolato nel quale si riconoscono oltre un milione di tesserati. Sono sicuro che anche questo kit speciale avrà grande successo, come le collezioni home e away lanciate a gennaio scorso".