video suggerito

Partita Operazione Nostalgia oggi a Salerno, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni La partita di Operazione Nostalgia si giocherà oggi, sabato 8 giugno, con calcio d’inizio alle ore 20:00 allo stadio Arechi di Salerno. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Baggio, Francesco Totti e tanti altri campioni del recente passato appartenenti al mondo del calcio. Tutti riuniti quest'oggi, sabato 8 giugno, alle ore 20:00 allo stadio Arechi di Salerno, per la partita del Raduno di Operazione Nostalgia. Un evento attesissimo a cui prendono parte alcuni degli ex protagonisti della nostra Serie A che hanno appassionato i tifosi nel corso degli anni. Si tratta del primo appuntamento della stagione dato che tra un mese esatto lo stesso evento andrà poi in scena anche a Novara. Nel frattempo, nella casa della Salernitana, sono attesi quasi 20mila spettatori.

Una risposta enorme dunque da parte della città rispetto all'appuntamento dello scorso anno a Ferrara con circa 6000 spettatori in più. Secondo il programma stabilito alle 18 si apriranno i cancelli dell'Arechi, poi alle 19.35 è atteso l’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento prima del fischio d’inizio fissato alle ore 20:00. Oltre al Pupone e al Divin Codino, presenti anche altri nomi illustri come Javier Zanetti, Diego Milito e David Trezeguet senza dimenticare i vari Di Natale, Moscardelli, Aldair, Ventola e Barzagli. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Roberto Baggio sarà presente anche lui all'Arechi di Salerno.

A che ora si gioca la partita di Operazione Nostalgia 2024 a Salerno

La partita dell'Arechi valida per il primo appuntamento 2024 del Raduno di Operazione Nostalgia si giocherà alle ore 20:00. I tifosi potranno accedere chiaramente già dalle 18 in attesa del riscaldamento fissato alle 19:35.

Dove vedere la partita di Operazione Nostalgia in TV e streaming

La partita di Operazione Nostalgia sarà trasmessa in diretta tv (in chiaro) su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per tutti gli appassionati la possibilità di seguire l'evento anche in diretta streaming collegandosi direttamente al sito di Sportitalia da pc o dispositivi mobili, oppure facendo accesso all'app del canale tv.

I calciatori presenti alla partita di Operazione Nostalgia 2024

Saranno tantissime le stelle del recente passato in campo questa sera all'Arechi al Raduno di Operazione Nostalgia a Salerno. Qui l'elenco completo.

Francesco Totti

Roberto Baggio

Javier Zanetti

Antonio Di Natale

Marco Amelia

Stefano Fiore

Alessandro Lucarelli

Antonio Chimenti

Ighli Vannucchi

Luca Fusco

Vittorio Tosto

David Di Michele

Arturo Di Napoli

Giampiero Maini

Guerino Gottardi

David Trezeguet

Aldair

David Pizarro

Mauro Bressan

Nicola Ventola

Luigi Garzya

Luigi Di Biagio

Dario Marcolin

Giacomo Tedesco

Luca Altomare

Ernesto Chevanton

Vincent Candela

Pierluigi Orlandini

Antonio Filippini

Alberto Savino

Max Tonetto

Andrea Barzagli

Diego Milito

Cesar

Fabio Galante

Davide Moscardelli

Giancarlo Pantano