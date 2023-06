Prossima partita Italia in Nations League, quando si gioca la finale: data e orario della partita L’Italia stasera giocherà la semifinale di Nations League con la Spagna. Sia in caso di vittoria che di sconfitta gli Azzurri di Roberto Mancini scenderà in campo domenica 18 giugno.

A cura di Alessio Morra

In questa settimana si disputa la Final Four di Nations League. Per la seconda volta consecutiva tra le magiche quattro c'è anche l'Italia di Roberto Mancini, che stasera affronterà la Spagna, che sulla carta è la favorita per il successo finale. In ogni caso la Nazionale, che nel 2021 chiuse al terzo posto, domenica 18 giugno tornerà in campo. Perché come ai Mondiali, e a differenza degli Europei, è prevista oltre alla finale per il 1° e 2° posto anche quella per il 3° e 4° posto.

Giunta alla terza edizione la Nations League è diventata una manifestazione amata e rispettata. Portogallo e Francia le prime due vincitrici. Domenica prossima un nome nuovo si iscriverà nell'albo d'oro. Olanda-Croazia è stata la prima semifinale. La seconda è Italia-Spagna, ormai un classico anche delle semifinali. Perché la squadra azzurra ha affrontato la Roja sia nelle semifinali degli Europei vinti nel 2021 che nelle semifinali della Nations League 2021.

All'epoca in panchina c'era Luis Enrique, ora c'è de la Fuente, promosso dall'Under 21. Chi vincerà si qualificherà per la finalissima che disputerà contro la Croazia. Chi perderà invece scenderà nuovamente in campo per la finalina contro i padroni di casa dell'Olanda.

Leggi anche Perché l'Italia indossa una maglia speciale contro la Spagna nella partita di Nations League

Ma quando sono in programma le due finali? La partita che assegnerà la Nations League si disputerà a Rotterdam, al de Kuip, lo stadio del Feyenoord campione d'Olanda, domenica 18 giugno. La finale la giocheranno la Croazia e la vincente di Spagna-Italia. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45. Quindi se l'Italia si qualificherà per la finalissima scenderà in campo domenica sera.

Se invece l'Italia stasera uscirà sconfitta dalla semifinale con la Spagna dovrà giocare la finale del 3° e 4° posto contro l'Olanda In quel caso la Nazionale guidata da Roberto Mancini sarà in campo alle ore 15 sempre di domenica 18 giugno allo stadio di Enschede, la casa del Twente. L'Italia circa un anno e mezzo fa disputò la finalina di questa manifestazione, allo Juventus Stadium batté 2-1 il Belgio.