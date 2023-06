La Croazia è in finale di Nations League, all’Olanda non basta il cuore: oranje KO ai supplementari La Croazia batte 4-2 dopo i supplementari l’Olanda nella semifinale di Nations League 2023 e stacca il pass per la finale dove incontrerà una tra Italia e Spagna: agli oranje non basta il cuore, Petkovic e Modric spezzano i sogni dei tifosi olandesi.

A cura di Michele Mazzeo

La Croazia è la prima finalista della Nations League 2023. Gli uomini di Dalic battono infatti 4-2 i padroni di casa dell'Olanda dopo i supplementari nella semifinale staccando il pass per l'ultimo atto della competizione in programma domenica sera e nella quale affronteranno la vincente dell'altra semifinale tra Spagna e Italia. Si erano conclusi sul 2-2 invece i tempi regolamentari allo stadio De Kuip di Rotterdam con il rigore conquistato da Modric e trasformato da Kramaric e il bel gol dell'atalantino Mario Pasalic che nella ripresa avevano ribaltato l'iniziale vantaggio degli oranje siglato da Malen nella prima frazione di gioco e la rete messa a segno da Lang all'ultimo minuto di recupero a rendere necessari i tempi supplementari nei quali ci hanno pensato Bruno Petkovic con una chirurgica conclusione dai 25 metri e il rigore trasformato da Luka Modric a regalare la storica vittoria ai croati.

Un successo che, seppur arrivato ai supplementari, è comunque meritato per la Croazia che ha avuto la meglio della selezione olandese al termine di un match in cui fin dai primi minuti di gioco, pur senza creare grosse occasioni da rete, ha preso in mano il pallino del gioco e alzando il ritmo dopo esser passata in svantaggio per una non perfetta marcatura di Perisic su Malen. I croati sono stati bravi anche a sfruttare le disattenzioni della difesa della squadra guidata da Ronald Koeman concretizzando al meglio gli errori di Gakpo prima (ingenuo il tocco in area su Modric che ha causato il penalty con cui Kramaric ha portato in parità il risultato) e Van Dijk poi (è lui a perdersi Pasalic in area sul perfetto assist di Ivanusec in occasione della rete che aveva permesso alla Croazia di completare la rimonta).

Nel finale i croati (che avrebbero potuto anche chiudere i giochi con una grande occasione sprecata dal calciatore del Torino Vlasic) riescono quasi a resistere all'inevitabile forcing dell'Olanda a caccia di un disperato gol del pareggio per portare la partita ai supplementari, ma proprio ad un soffio dal triplice fischio finale, al sesto dei sei minuti di recupero, ci pensa Noa Lang, entrato da poco al posto di Dumfries, a risolvere una mischia nell'area avversaria e trovare il gol del 2-2 che porta l'incontro ai supplementari.

Nonostante la doccia fredda arrivata proprio quando stavano già assaporando la vittoria, la Croazia non subisce il contraccolpo psicologico e, guidata da un sontuoso Modric, riprende a macinare gioco e a rendersi costantemente pericolosa dalle parti di Bijlow. La rete del nuovo vantaggio croato è nell'aria e arriva a metà del primo tempo supplementare con la precisa conclusione di Bruno Petkovic dai 25 metri che beffa l'estremo difensore olandese e regala il 3-2 agli uomini di Dalic che vale la loro prima finale di Nations League dato che gli errori di mira degli attaccanti di Koeman (clamoroso quello di Lang a porta vuota) e le parate di Livakovic permettono di portare a casa il preziosissimo successo senza dover passare per la sempre rischiosa lotteria dei rigori. A rendere più agevole il finale arriva il rigore conquistato da Petkovic (che si è anche visto annullare il gol della doppietta per un millimetrico fuorigioco) e trasformato dal capitano Luka Modric che fissa il punteggio sul definitivo 4-2.