Il Ct della Spagna prova a spaventare l’Italia: “Giocheremo come se fosse la nostra ultima partita” Luis de la Fuente ha alzato la pressione sull’Italia prima della semifinale di Nations League contro la Spagna: “Abbiamo un’occasione storica e saremo all’altezza”

A cura di Ada Cotugno

La posta in palio è altissima: le Final Four di Nations League mettono in palio un trofeo, un'occasione imperdibile per le squadre deluse dopo i Mondiali. fra queste c'è anche l'Italia che non ha conquistato la qualificazione per la seconda edizione di fila. Gli Azzurri sfideranno la Spagna in semifinale, un'altra nazionale alle prese con un nuovo corso.

"Ci giochiamo un titolo. Un'occasione storica per vincere un titolo, per aver lavorato eccezionalmente in questi giorni": è così che Luis de la Fuente, il Ct delle Furie Rosse, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Italia che si giocherà domani. Una partita che non può essere sbagliata per il futuro della sua Spagna ma anche della panchina, un tesoro ereditato dalle mani di Luis Enrique che ha rassegnato le dimissioni dopo Qatar 2022.

Dopo lo scoglio della semifinale contro i ragazzi di Mancini ci sarà la finale dove la Spagna potrebbe trovare una fra Olanda e Croazia, avversarie forti ma di certo non proibitive.

Portare un titolo in bacheca sarebbe un risultato straordinario e l'allenatore è pienamente convinto delle qualità della sua squadra: "C'è il potenziale per vincere. Ci sono buoni giocatori, ma davanti a noi ci sono rivali del nostro stesso livello. L'Italia è molto simile a noi e abbiamo molte cose in comune, è in un percorso formativo che deve ancora consolidarsi. Penso che possiamo fare qualcosa di importante".

de la Fuente non ha avuto molti giorni a disposizione per preparare le due partite, ma si è ritrovato un gruppo pieno di qualità e di giocatori al massimo della forma. Ma oltre al talento la Spagna proverà a spaventare l'Italia puntando molto sull'aspetto mentale: "Saremo all'altezza del compito. Di sicuro. In ogni partita penso che possa essere l'ultima, quindi affronteremo l'Italia come se fosse la nostra ultima partita".