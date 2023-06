Cosa vince l’Italia se vince la Nations League 2023 nella final four in Olanda Cosa succede all’Italia in caso di vittoria della Nations League? Ecco quali premi e benefici in vista di Europei e Mondiali spetterebbero alla Nazionale di Mancini.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia si prepara a giocare la Final Four della Nations League 2022/2023. La squadra di Roberto Mancini giocherà contro la Spagna in semifinale con l'obiettivo di qualificarsi per la finale contro la vincente di Olanda-Croazia. Gli azzurri dopo una prima edizione in cui non è riuscita ad arrivare in fondo, ed una seconda in cui ha chiuso al terzo posto dietro Spagna e Francia, sogna di vincere. Ma cosa c'è in palio per la vittoria della Nations League, quali premi garantisce il torneo riservato alle nazionali e quali benefici in vista di qualificazioni a Europei e Mondiali?

Nella final four di Nations League ci sono innanzitutto in palio dei premi economici. La squadra che vince il titolo sarà premiata con una Coppa d'argento alta 71 centimetri e con un peso di circa 7.5 chilogrammi. Se l'Italia dovesse trionfare porterebbe a casa un premio di 4.5 milioni di euro, mentre sarebbero 3.5 i milioni in caso di secondo posto. Per terzo e quarto posto invece ci sono in palio 2,5 milioni e 1,5 milioni.

In caso di vittoria della Nations League l'Italia potrebbe giovare in futuro anche di benefici in vista dei grandi tornei internazionali. Già il fatto di essersi qualificata per la final four garantisce alla Nazionale la possibilità di essere inserita in un girone di qualificazione ai prossimi Europei con meno squadre, vantaggio già sfruttato. Infatti nel gruppo di Euro 2024 l'Italia si trova nel gruppo con cinque formazioni e non sei, come chi è rimasto fuori dalle prime 4 della Nations.

Senza qualificazione diretta alla fase finale di Europei e Mondiali inoltre potrebbe tornare utile il rientrare nei primi 4 posti della Nations League. Con una vittoria ad esempio, in caso di flop nel percorso di qualificazione, l'Italia rientrerebbe nei playoff con un posizionamento privilegiato. Infine gli uomini di Mancini potrebbero diventare testa di serie nei sorteggi delle qualificazioni dei grandi appuntamenti internazionali.