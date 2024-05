video suggerito

Catanzaro-Cremonese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Catanzaro e Cremonese si affrontano per la partita d’andata delle semifinali dei playoff di Serie B: le probabili formazioni di Vivarini e Stroppa. Le ultime novità sulla partita, dove vederla in TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Catanzaro-Cremonese è la partita d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B 2023-2024. Si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, martedì 21 maggio 2024, con fischio d'inizio alle ore 20:30. La gara si potrà seguire in diretta Tv e streaming su Sky e DAZN.

Se per i grigiorossi di Giovanni Stroppa sarà la prima partita della post-season, i calabresi di Vincenzo Vivarini hanno già giocato e superato il Brescia nel turno preliminare con una partita che si è protratta fino ai tempi supplementari: la squadra calabrese è andata due volta in svantaggio contro le Rondinelle e ha agguantato il pareggio al 97′ con l'ex Donnarumma. Ai supplementari le reti di Brignola e di bomber Iemmello hanno fatto esplodere la gioia dei tifosi calabresi e ora l'ambiente giallorosso inizia a sognare davvero il ritorno in Serie A dopo più di trent'anni.

Catanzaro o Cremonese sfideranno chi supererà il turno tra Palermo e Venezia, che si sfidano nell'altra semifinale.

Partita: Catanzaro-Cremonese

Dove: stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro

Quando: martedì 21 maggio 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky

Competizione: Serie B, andata della semifinale dei playoff

Dove vedere Catanzaro-Cremonese in diretta TV

L'andata della semifinale dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Cremonese sarà visibile in diretta TV su DAZN, tramite l'app fruibile su tutte le smart tv. In alternativa, anche Sky trasmetterà l'incontro che sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251).

Catanzaro-Cremonese, dove vederla in diretta streaming

La partita Catanzaro-Cremonese potrà essere seguita anche in diretta streaming. Si potrà assistere all'incontro tramite l'app di DAZN, compatibile con smartphone, tablet e tanti altri dispositivi supportati, oppure accedere direttamente al sito dell'emittente e inserire le proprie credenziali. Gli abbonati Sky invece avranno a disposizione lo streaming offerto dall'app SkyGo.

Serie B, le probabili formazioni di Catanzaro-Cremonese

Vivarini non cambia il 4-4-2 visto quest'anno con Iemmello e Biasci davanti e sugli esterni Vandeputte e Sounas. In mediana Pontisso e Petriccione.

Stroppa si affida all'estro di Vazquez e a Tsadjout in attacco. In mezzo al campo Pickel, Majer e Johnsen, con Ghiglione e Quagliata sulle fasce.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Brighenti, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone; Ghiglione, Pickel, Majer, Johnsen, Quagliata; Vazquez, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.