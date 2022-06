Italia sorprendente in Nations League, primi in classifica nel girone di ferro: ora viene il bello L’Italia è al comando del Gruppo 3 della Nations League. 5 punti per gli Azzurri, che precedono di un soffio l’Ungheria, seguono la Germania, avversaria il 14 giugno, e l’Inghilterra.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Mancini è l'unica squadra imbattuta nel terribile Gruppo 3 della Lega A della Nations League, ed è al comando del raggruppamento. Certo si è solo a metà del cammino, ma considerati gli ultimi sei mesi è già un grande traguardo. E questa splendida Italia non vuole fermarsi, ma intanto nell'attesa del match di Monchenglabach con la Germania l'Italia continua a guardare tutti dall'alto.

Una vittoria e due pareggi nelle prime tre partite della Nations League 2022-2023. Il bilancio degli Azzurri è buono, soddisfacente, ma poteva essere ancora migliore considerando il pareggio con la Germania e quello con l'Inghilterra che lasciano qualche rammarico. A questi pari si aggiunge il successo con l'Ungheria. L'Italia così ha 5 punti.

Che questo fosse un girone equilibrato lo si sapeva, i quattro pareggi in sei gare abbassano la quota punti per il primo posto. L'Italia è davanti a tutti e a sorpresa ha alle proprie spalle l'Ungheria, l'altra squadra capace di vincere in queste prime tre giornate. I magiari, guidati dall'ex calciatore di Brescia Sampdoria Marco Rossi, sfruttando il fattore campo hanno sconfitto l'Inghilterra di rigore e hanno pareggiato 1-1 con la Germania, che non riesce a fare gol con gli attaccanti. 4 i punti degli ungheresi.

Leggi anche Nations League 2022/23: la classifica dei gironi e i risultati delle partite

Seguono poi a ruota la Germania, con 3 punti, e l'Inghilterra. I tedeschi con Flick avevano vinto otto partite su otto, poi hanno infilato quattro pareggi in fila. Tre nelle prime tre di Nations League. Mentre i vice-campioni d'Europa hanno 2 punti. Un solo gol fatto in tre match, su rigore con Kane, due pareggi e una sconfitta.

Le somme non si possono tirare in alcun modo, perché mancano ancora tre turni. Ma l'Italia è al comando e martedì 14 giugno scenderà in campo in casa della Germania, a Monchengladbach anche un pareggio non sarebbe un cattivo risultato. Perché poi a settembre l'Italia chiuderà il girone sfidando inglesi in casa e ungheresi a domicilio. Chi vince il girone passa alla Final Four, l'ultima invece retrocede nella Serie B della Nations League.

La classifica del Gruppo A3: Italia 5, Ungheria 4, Germania 3, Inghilterra 2.