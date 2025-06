Italia-Romania Under 21, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

L'Italia Under 21 sfida la Romania nella prima giornata degli Europei di categoria. La partita tra la Nazionale azzurra allenata da Carmine Nunziata e quella di Pancu si giocherà oggi, mercoledì 11 giugno alle ore 21:00, alla Štadión Antona Malatinského di Trnava. L'edizione del torneo Under 21 si svolgerà infatti in Slovacchia e l'Italia è inserita nel girone A proprio insieme ai padroni di casa, la Romania e poi la Spagna. Vincere subito sarà fondamentale perché le prime due classificate del raggruppamento accederanno direttamente ai quarti di finale della competizione.

Grande curiosità per vedere all'opera gli Azzurrini che sono sicuramente tra le squadre favorite per la vittoria finale del torneo. Il CT Nunziata può contare infatti su giocatori che hanno fatto benissimo in questa stagione come Casadei, Fazzini, Baldanzi e Pisilli. La stella è sicuramente Gnonto, attaccante del Leeds protagonista della promozione in Premier League della compagine inglese dopo l'ultima stagione. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita dell'Italia Under 21 in diretta tv e streaming e sulle formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Partita: Italia-Romania Under 21

Quando: mercoledì 11 giugno 2025

Orario: 21:00

Dove: Štadión Antona Malatinského, Trnava

Diretta TV: Rai 2

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Europei Under 21

Dove vedere Italia-Romania Under 21 in TV: la diretta in chiaro

Italia-Romania Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai. Nello specifico la sfida degli Azzurrini sarà disponibile su Rai Due a partire dalle ore 21:00 con il calcio d'inizio.

Dove vedere Italia-Romania Under 21 in streaming

La partita tra Italia e Romania Under 21 sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming. Per farlo basterà accadere alla piattaforma di Rai Play disponibile tramite collegamento al sito da dispositivi mobili o scaricando l'app.

Italia-Romania Under 21, le probabili formazioni della partita degli Europei Under 21

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino. Ct. Nunziata.

ROMANIA (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. Ct. Pancu.