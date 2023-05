Italia-Repubblica Dominicana ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Italia-Repubblica Dominicana è la terza partita dei Mondiali Under 20, in programma oggi alle ore 20 sarà trasmessa in TV e streaming sulla Rai. Tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Italia-Repubblica Dominicana è la partita del terzo turno del gruppo D dei Mondiali Under 20. La squadra azzurra dopo la vittoria contro il Brasile e la sconfitta con la Nigeria, scende in campo per l’ultima volta nel raggruppamento a caccia della qualificazione alla fase successiva. Si gioca oggi sabato 27 maggio alle ore 20, con diretta Tv e streaming su Rai Sport.

Grande chance per la squadra allenata da Carmine Nunziata che va a caccia di una vittoria che possa garantire il passaggio del turno.

Pochi cambi nell'Italia Under 20 che scenderà in campo contro la Repubblica Dominicana con Baldanzi alle spalle di Pafundi ed Esposito con Casadei alle loro spalle.

Dove vedere Italia-Repubblica Dominicana in diretta TV

Dove vedere Italia-Repubblica Dominicana in TV? La partita degli azzurri si potrà vedere in chiaro sulla Rai e in particolare sul canale Rai Sport, visibile sui canali 57 e 557. Nessuna necessità dunque di sottoscrivere abbonamenti per vedere il match dell'Italia Under 20.

Italia-Repubblica Dominicana dove vederla in streaming

Italia-Repubblica Dominicana si potrà vedere in diretta streaming in chiaro sintonizzandosi con i propri dispositivi portatili o quelli fissi alla piattaforma Raiplay. Sarà necessaria solo una buona connessione internet.

Italia in campo conto la Repubblica Dominicana con il 4-3-1-2, con Nunziata che si affida ai soliti noti. Attacco confermato con Casadei pronto agli inserimenti, dietro il trio formato da Baldanzi, Pafundi ed Esposito. Avversari con il tridente Peralta, Gomez, Cuevas. Le probabili formazioni

