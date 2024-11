video suggerito

Italia prima nel girone di Nations League, cosa serve e quando si giocano i quarti L’Italia contro la Francia ha due risultati su tre per qualificarsi come prima del girone in Nations League. Cosa significa e cosa comporta il primato in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia contro la Francia può blindare il primo posto nel girone di Nations League. La Nazionale è già in vetta e ha due risultati su tre a disposizione contro i transalpini secondi. La squadra di Spalletti può anche passare come prima in caso di sconfitta, a patto che gli avversari non vincano con più di due gol di scarto. Ma perché è importante il primo posto per l'Italia che è già qualificata ai quarti, e cosa significa? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cosa serve all'Italia per il primo posto nel girone di Nations League

Cosa serve all'Italia contro la Francia per chiudere il girone di Nations League al primo posto? Dopo la vittoria con il Belgio, la Nazionale è a quota 13 punti in classifica, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Francia e una rispettiva differenza reti di +7 e +4. Alla squadra di Spalletti nella partita contro la Francia di San Siro può bastare anche un pareggio per mantenere il primo posto, o anche una sconfitta a meno che ci sia più di una rete di scarto. Questo perché all'andata, l'Italia s'impose 3-1 contro la Francia fuori casa. La Nazionale dunque sarà prima se:

Vince o pareggia contro la Francia

Perde con la Francia ma non con più di 1 gol di scarto.

Italia prima o seconda del girone, cosa cambia per gli Azzurri

Per l'Italia è molto importante chiudere il girone in classifica da prima. Questo per due motivi, uno immediato legato al prosieguo della Nations League. Infatti con il primo posto la Nazionale potrebbe affrontare ai quarti la seconda di un altro girone per un impegno, sulla carta più facile. Inoltre con la certezza del primato in classifica la squadra di Spalletti sarebbe testa di serie in occasione del sorteggio per le qualificazioni europee al Mondiale 2026 e avrebbe l'opportunità di disputare i playoff per qualificarsi ai Mondiali anche in caso di terzo posto nelle qualificazioni.

Leggi anche Cosa serve all'Italia per chiudere al primo posto in Nations League e perché è così importante

Quando gioca l'Italia ai quarti di Nations League: la possibile avversaria

L'Italia tornerà in campo per i quarti di finale nel 2025. Le prossime partite della Nazionale, sono in programma il 20 e il 25 marzo con la formula dell'andata e ritorno. In caso di qualificazione poi gli azzurri giocheranno le semifinali a giugno, in gara unica. In caso di primo posto l’Italia potrebbe affrontare una tra Croazia, Olanda e Danimarca. Se gli azzurri dovessero arrivare secondi potrebbero vedersela con una tra Portogallo, Germania e Spagna.