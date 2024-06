video suggerito

Italia-Portogallo Under 17, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della finale Italia-Portogallo è la finale degli Europei Under 17. Si gioca alla Limassol Arena con calcio d’inizio fissato per le ore 19,30. Dove vedere la partita in TV e streaming, le probabili formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L’Italia affronta il Portogallo nella finale degli Europei Under 17. Gli Azzurrini del CT Massimiliano Favo sfideranno i pari età lusitani oggi, mercoledì 5 giugno 2024, alla Limassol Arena di Limassol con calcio d’inizio fissato per le ore 19,30 e diretta streaming sull'app di RaiPlay e sul sito UEFA.tv.

La selezione italiana si è qualificata alla finale battendo per 1-0 a Larnaca la Danimarca grazie ad una rete siglata da Coletta alla mezz'ora. L'avversario è il forte Portogallo che in semifinale ha battuto per 3-2 la Serbia grazie ad un goal di Trovisco in pieno recupero dopo aver chiuso in svantaggio di due reti la prima frazione.

Gli Azzurrini hanno fatto un torneo davvero notevole: hanno vinto tutte le partite del Gruppo C e poi hanno superato Inghilterra ai calci di rigore ai quarti. I portoghesi si sono imposti nel Gruppo D, che comprendeva anche Inghilterra, Francia e Spagna; e hanno eliminato la Polonia nei quarti di finale (2-1).

Partita: Italia-Portogallo

Dove: Limassol Arena, Limassol

Quando: mercoledì 5 giugno 2024

Orario: 19:30

Diretta TV: –

Diretta Streaming: RaiPlay, UEFA.tv

Competizione: Europei U17, finale

Dove vedere Italia-Portogallo in diretta TV

Per la finale degli Europei Under 17 non è è prevista la diretta TV ma non è ancora chiaro se nei prossimi giorni la Rai potrebbe annunciare dei cambi di programma. Al momento non è prevista la copertura televisiva.

Italia-Portogallo, dove vedere la finale in streaming

La partita tra Italia e Portogallo si potrà seguire anche in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay e sul sito UEFA.tv.

Europei Under 17, le probabili formazioni di Italia-Portogallo

Favo punterà ancora sul 4-3-1-2 con Liberali sulla trequarti a supporto di Camarda e Mosconi. João Santos col tridente formato da Queda, Gabriel Silva, Varela.

ITALIA (4-3-1-2): Pessina; Benjamin, Natali, Verde, Cama; Coletta, Sala, Di Nunzio; Liberali; Camarda, Mosconi. CT: Massimiliano Favo.

PORTOGALLO (4-3-3): Ferreira; Soares, Rui Silva, Sousa, Cunha; Mora, Felicissimo, Simoes; Queda, Gabriel Silva, Varela. CT: João Santos.