Italia U17 in semifinale all'Europeo trascinata dai milanisti: Liberali fa un gol pazzesco Gli azzurrini si qualificano per la sfida clou contro la Danimarca superando l'Inghilterra ai rigori (6-5). Le parate di Longoni, la rete bellissima d Liberali, la freddezza di Camarda dal dischetto portano l'Italia a un passo dalla finalissima.

L'Italia Under 17 batte ai rigori l'Inghilterra e si qualifica per la semifinale degli Europei di categoria a Cipro: 6-5 il risultato finale dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (non erano previsti supplementari). Liberali, Camarda e Longoni i ragazzi ‘indiavolati' che hanno fatto la differenza contro gli inglesi in diversi momenti e occasioni della partita. Domenica 2 giugno la Nazionale sfiderà la Danimarca e, dovesse superare anche gli scandinavi, si giocherà il titolo contro Serbia o Portogallo (le altre semifinaliste).

Liberali scarta tutta la difesa, semina il panico tra i difensori: gol da antologia

Mattia Liberali ha 17 anni e promette bene. La rete del pareggio contro l'Inghilterra l'ha segnata mettendo il cuore dentro alle scarpe, con tecnica e impeto, spavaldo e tenace, con la palla che gli è rimasta incollata al piede e le gambe che mulinavano finte, cambi di passo, dribbling. Tutto nasce da una rimessa laterale effettuata da Coletta: il numero 10 degli azzurrini va a prendere la sfera, la stoppa, si gira e la controlla, entra in area dal vertice destro e salta come birilli tre avversari, provano a soffiargli la palla ma sembra l'abbia attaccata al piede con un elastico. Oplà… è di nuovo suo, quel tanto che basta per trovare il corridoio giusto e scagliare un diagonale imparabile. Che numero.

La freddezza di Camarda dal dischetto: segna il rigore che vale la semifinale

Emozioni forti. Le hanno regalate gli azzurrini di Favo, tre in particolare i portagonisti: quelli che sotto la maglia della Nazionale hanno un cuore rossonero che batte forte. Sono stati i talenti milanisti a caricare sulle spalle la responsabilità di un match iniziato sotto una cattiva stella, a tratti sofferto, ma caratterizzato dalle prodezze dei ‘piccoli diavoli'. Francesco Camarda ha ‘solo' battuto il penalty decisivo, sommerso dall'abbraccio dei compagni dopo aver realizzato con freddezza la rete che ha spazzato via gli inglesi, traditi dall'errore di Harrison. E qui sale in cattedra il portiere, pure lui proveniente dal vivaio del Milan.

Le parate stratosferiche di Longoni: destrezza e puro istinto, intervento mostruoso

Alessandro Longoni (16 anni) ipnotizza l'avversario dagli undici metri. Resta fermo sulla linea, ha gli occhi fissi sulla palla e lascia che sia l'istinto a guidarlo. Il resto lo fa la qualità dell'intervento: proteso in tuffo alla sua destra, arpiona la sfera e scolpisce quel vantaggio che sarà prezioso ai fini della conta dal dischetto. Ma non è stata l'unica parata della serata, ce ne sono almeno un altro paio che meritano applausi da spellare la mani.

La prima, forse la più bella in assoluto, è un concentrato di destrezza, riflessi, tecnica: la battuta da distanza ravvicinata dell'inglese s'infrange contro il piede e lo stinco dell'estremo difensore italiano che è sì in caduta (e quasi sembra spiazzato) ma conserva quella freschezza tale da piazzare il guizzo in extremis.