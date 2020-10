Il pareggio contro l'Olanda non ha tolto il sorriso a Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro, al termine della partita di Bergamo, si è infatti mostrato tranquillo davanti alle telecamere della Rai: "Sapevamo che l'Olanda avrebbe potuto metterci in difficoltà e così è stato. È una squadra forte, con ottimi giocatori. Abbiamo attaccato noi, lo hanno fatto loro. Ma le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi".

Ora per la nostra Nazionale il cammino si complica e il girone diventa più combattuto. La prossima sfida sarà con la Polonia: ora in testa al gruppo 1 di Lega A. "Sarà decisiva la prossima sfida contro i polacchi? Nessun problema, vinceremo entrambe le partite che ci rimangono e ci qualificheremo per la fase finale. Bergamo? Felici di essere stati qua, ci dispiace solo di non aver vinto. È stata comunque una bella serata".

In difesa di Ciro Immobile

Durante la conferenza stampa, Roberto Mancini ha poi preso le difese di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, anche nella sfida con gli olandesi, non è riuscito a lasciare il segno (sbagliando un gol incredibile) dando così fiato alla voce di chi continua a criticarlo: pseudo tifosi ai quali ha risposto a tono anche Alessandro Florenzi. "Il momento negativo di Immobile? Capita, a volte gli attaccanti possono commettere degli errori. L'importante è che ci sia, i gol se li sarà tenuti per le prossime partite che dobbiamo vincere". Lo stesso attaccante biancoceleste ha reagito alle polemiche con un messaggio pubblicato sui social: poche parole, prese in prestito dall'ultramaratoneta statunitense Dean Karnazes, per confermare la sua voglia di riscatto. "Corri quando puoi, cammina quando devi, striscia se serve, ma non mollare mai".