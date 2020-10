A Pellegrini risponde Van de Beek e l'Italia perde la vetta del proprio girone di Nations League a favore di una Polonia che fa suo (3-0) il match contro la Bosnia. Continua l'imbattibilità di Roberto Mancini e dei suoi ragazzi ma qualcosa si è inceppato, soprattutto sulla qualità sotto porta. Come contro la Polonia a Danzica, anche a Bergamo gli azzurri sbagliano troppo in area avversaria perdendo diverse occasioni nel chiudere un match giocato alla pari con gli Orange e vissuto fino al 90′ sugli episodi. Non un passo indietro, ma certamente un punto d'arresto davanti al quale il ct ha l'obbligo di trovare le soluzioni vincenti per ripartire a due giornate dalla fine della fase a gironi. Dalla quale si qualificherà per le Finals Four solamente la prima in classifica.

Inizia meglio l'Italia di Mancini che ha un approccio migliore degli Orange di De Boer con gli azzurri che volano sugli scatti di Chiesa e Immobile e le aperture di un Barella particolarmente ispirato a centrocampo. Linfa per la nostra nazionale che mette subito in chiaro l'approccio sul match: imporre ritmi e giocate all'Olanda che è forse superiore in palleggio ma se messa in pressione non è perfetta in difesa. Il vantaggio azzurro è da manuale: Barella si inventa un assist al bacio per Pellegrini e arriva il più facile dei gol che corona un'azione di prima e corale. Immobile qualche istante dopo si divora il raddoppio ed è l'Olanda a rimettere tutto a posto sfruttando una respinta sporca di Donnarumma con Van de Beek che trova il suo primo gol in nazionale.

La partita resta più che gradevole con ribaltamenti di fronte e occasioni per entrambe le formazioni. Le scelte di De Boer e Mancini permettono di dare spettacolo con grande qualità in campo e le rispettive difese che devono spesso fare gli straordinari davanti a Donnarumma e a Cillessen. Nel prosieguo del match l'Olanda cresce l'Italia cala e Mancini capisce che qualcosa a centrocampo si sta lasciando troppo agli avversari. Ed è per questo che getta in mischia Kean e Locatelli togliendo Chiesa e Verratti dando maggior profondità e creando di fatto maggiori problemi alla difesa olandese.

Il Tabellino

Italia-Olanda 1-1

MARCATORI: 16′ Lo. Pellegrini (I), 25′ Van de Beek (O)

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti (56′ Locatelli), Jorginho, Barella; Chiesa (55′ Kean), Immobile, Lo. Pellegrini (73′ Florenzi).

Ct. Mancini

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké; Van de Beek, F. De Jong, Blind (77′ Veltman); Wijnaldum, L. De Jong, Depay (90′ + 2 Babel).

Ct. F. De Boer

Arbitro: Taylor