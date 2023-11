Italia-Macedonia dove vederla oggi in TV e streaming sulla Rai: orario e formazioni della partita L’Italia affronta la Macedonia del Nord oggi venerdì 17 novembre in una partita fondamentale per la classifica del gruppo C e per la qualificazione degli azzurri agli Europei 2024: calcio d’inizio alle ore 20:45 all’Olimpico di Roma, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le ultime news sulle scelte di formazione di Spalletti.

L'Italia di calcio, terza nel girone C, affronta la Macedonia del Nord per le Qualificazioni agli Europei 2024: agli azzurri di Spalletti servono 4 punti – o una vittoria con l'Ucraina – per strappare il pass per il campionato europeo, di fronte la formazione macedone che ha già eliminato la nazionale italiane nel marzo 2022. La partita Italia-Macedonia del Nord si gioca questa sera all'Olimpico di Roma: calcio d'inizio alle 20:45, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.

Dopo la sconfitta con l'Inghilterra a Wembley, gli Azzurri hanno la necessità di fare almeno 4 punti in due match per accedere direttamente al torneo senza passare per la lotteria dei playoff. Nella classifica del girone C, l'Italia è terza con 10 punti, a -3 dall'Ucraina seconda e a + 3 dalla Macedonia quarta, al primo posto l'Inghilterra con 16 punti. Rispetto all'Ucraina, gli Azzurri hanno una partita in meno e hanno battuto la formazione ucraina a San Siro (2-1) guadagnando il beneficio degli ‘scontri diretti' in caso di arrivo a pari punti.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord. Davanti a Donnarumma, la difesa della Nazionale sarà imperniata sugli interisti Darmian (al posto di Di Lorenzo, squalificato), Acerbi, Bastoni, Dimarco. A centrocampo sarà Jorginho il faro del gioco con Barella e Bonaventura ai lati, non ci sarà Locatelli (infortunato). Nel tridente offensivo Raspadori ha maggiori opportunità di partire dall'inizio assieme a Politano e a El Shaarawy.

Partita: Italia-Macedonia del Nord

Quando si gioca: venerdì 17 novembre 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

Competizione: Qualificazioni Euro 2024, 7ª giornata

Dove vedere Italia-Macedonia del Nord in diretta TV sulla Rai, il canale in chiaro

La partita Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva ma in chiaro per tutti su Rai 1 che coprirà l'intero evento prima e dopo la gara che avrà inizio alle 20.45. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. In campo Tizia Alla. In postazione-studio per i collegamenti ci saranno Alessandro Antinelli e Daniele Adani. Prevista la differita del match su Sky.

Italia-Macedonia del Nord, dove vederla in streaming gratis

La Rai detiene i diritti TV degli incontri della Nazionale italiana di calcio. Ecco perché l'esclusiva si estende anche alla piattaforma RaiPlay che trasmetterà la gara in diretta streaming e in chiaro per tutti.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord: le scelte di Spalletti

Per la sua Italia Spalletti deve fare a meno di Locatelli a centrocampo (infortunato) e Di Lorenzo in difesa (squalificato). Tra i confermato Donnarumma, difesa di segno interista (Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco). In mediana Barella e Bonaventura agiranno ai lati di Jorginho. Qualche dubbio in attacco legato alle condizioni di Kean e all'opportunità o meno di presentare un tridente meno ‘pesante' con Politano, Raspadori, El Shaarawy oppure inserendo Scamacca al posto dell'ex Sassuolo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Politano, Raspadori, El Shaarawy. Ct. Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct. Milevski.