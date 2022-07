Italia-Islanda femminile oggi agli Europei 2022, dove vederla in TV e streaming: Bertolini in cerca di riscatto L’Italia femminile oggi alle 18 sfida l’Islanda per la seconda partita degli Europei 2022 in Inghilterra. La sfida, valida per il girone D, si gioca allo stadio di Manchester ed è già decisiva per il passaggio del turno. Diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su Rai Play.

L'Italia femminile oggi sfida l'Islanda nella seconda partita degli Europei 2022 per provare a riscattarsi dalla disfatta contro la Francia nella gara d'esordio. La partita Italia-Islanda femminile è in programma oggi, giovedì 14 luglio 2022, a Manchester con calcio d'inizio alle ore 18:00. Diretta TV in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Gli abbonati potranno vedere la partita anche sui canali Sky e su NowTV e SkyGo.

Le azzurre di Milena Bertolini giocano un match che potrebbe già essere determinante ai fini della qualificazione ai quarti di finale e che potrebbe determinare – in caso di sconfitta – l'eliminazione dal campionato europeo già ai gironi. Le azzurre sono reduci dal pesante 5-1 contro la Francia che le ha costrette all'ultimo posto nella classifica del gruppo D e devono necessariamente vincere per poi giocarsi la qualificazione nel prossimo match contro il Belgio (impegnato questa sera contro la Francia). Le islandesi, invece, hanno pareggiato contro il Belgio 1-1 nella prima giornata. "Dobbiamo ripartire dall'approccio avuto nel secondo tempo contro la Francia" ha dichiarato la CT Milena Bertolini.

Le probabili formazioni di Italia-Islanda femminile. Il commissario tecnico potrebbe pensare a qualche modifica nelle undici iniziale visto contro la Francia considerando l'ottimo impatto di Piemonte contro le transalpine e la buona verve di Rosucci e Simonetti in mezzo al campo. Davanti Bergamaschi con Girelli e Bonansea, in mediana Caruso, Giugliano e Galli con la linea a 4 davanti a Giuliani formata da Bartoli, Gama, Linari e Boattin.

La Nazionale italiana giocherà il suo secondo match nella fase finale degli Europei 2022 contro l'Islanda e la partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e a pagamento da Sky. Sulla televisione pubblica il match si potrà seguire su RaiUno, dove ci sarà la affidata a Tiziana Alla e il commento tecnico sarà dell'ex calciatrice e selezionatrice Carolina Morace. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251).

La partita delle Azzurre si potrà vedere anche in streaming gratuitamente su RaiPlay mentre si potrà seguire a pagamento con Sky-Go, per gli abbonati Sky; e NOW, piattaforma che permette di comprare anche un singolo evento.

A che ora si gioca Italia-Islanda agli Europei femminili 2022

La gara tra Italia e Islanda si giocherà giovedì 14 luglio con fischio d'inizio alle ore 18.00 al "Manchester City Academy Stadium" di Manchester.

Le probabili formazioni della partita Italia-Islanda

Ecco le probabili formazioni della sfida tra l'Italia e l'Islanda, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo femminile di calcio:

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct Bertolini.

ISLANDA (4-3-3): Sigurdardottir; Atladottir, Arnardottir, Gisladottir; Jonsdottir, Brynjarsdottir, Gunnarsdottir; Vilhjalmsdottir, Þorvaldsdóttir, Jonsdottir. Ct Halldorsson.