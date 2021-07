Non sono penne, ma rigatoni o quasi. E come abbia preparato il sugo all'Amatriciana è tutto da scoprire. Alla vigilia della finale tra Italia e Inghilterra, Gary Lineker non resiste né alla buona tavola (dove per la sua Inghilterra non c'è partita con e pietanze e la tradizione del Belpaese) né agli stereotipi e pubblica un tweet che accompagna il lungo pre-partita.

"It's coming home", "sta tornando a casa" è il motto degli inglesi che a Wembley sperano di conquistare il primo trofeo 55 anni dopo la vittoria della Coppa del Mondo nel 1966. Tra uno slogan e l'altro, per esorcizzare un avversario che lo stessi Harry Kane ha definito "tra i più forti", si dilettano in sfotto' utilizzando quanto di più scontato c'è nel campionario dei luoghi comuni. C'è chi, in calce al post di Lineker, posta un piatto di maccheroni conditi con il Ketchup (sgradevole) e chi ancora mostra una pizza condita in maniera improbabile (per stomaci che digeriscono proprio tutto).

L'ex attaccante dell'Inghilterra, oggi opinionista televisivo, fa uno strappo alla regola e si concede uno dei piatti tipici della cucina laziale. Lo fa in segno di amicizia e di apprezzamento ma senza mai abbandonare quel pizzico di ironia che lo contraddistingue.

Per rispetto dei nostri amici italiani – si legge -, ho pensato di cucinare una penne all'Amatriciana. Comunque domani inglese completo.

Nei giorni scorsi gli interventi di Lineker sull'Italia avevano alimentato discussioni per i giudizi dati su Ciro Immobile (definito "patetico" per la "sceneggiata" fatta in occasione del vantaggio contro il Belgio) e per il "catenaccio e contropiede" che ha contraddistinto la Nazionale contro l'Austria e più ancora con la Spagna. Non è passato inosservato anche lo strano assenso mostrato sul calcio di rigore molto generoso concesso ai Tre Leoni nella semifinale con la Danimarca.