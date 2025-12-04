Italia in 4ª fascia ai sorteggi dei Mondiali 2026, quale può essere il girone migliore o peggiore

L’Italia è in quarta fascia al sorteggio dei Mondiali, in caso di qualificazione prenderà il posto della casella con la “X” che contrassegna la squadra vincente dei Playoff Uefa A. Gironi e avversari degli Azzurri, quanti pericoli: il rischio è un gruppo di ferro.

In quale girone giocherà l'Italia e contro quali avversari in caso di qualificazione ai Mondiali 2026? In attesa che a marzo si disputino i playoff, il sorteggio di domani (a Washington, ore 18 italiane) collocherà la Nazionale nel tabellone dei Gruppi e delle selezioni da affrontare nel caso superasse lo sbarramento degli spareggi. Gli Azzurri saranno inseriti in una delle caselle contrassegnate dalla lettera "X", quella relativa al "Playoff Uefa A". Poiché la selezione tricolore è in 4ª fascia sa già che potrebbe ritrovarsi di fronte avversari molto forti nel Coppa del Mondo in programma tra l'11 giugno e il 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Anche l'Italia al sorteggio dei Mondiali 2026: come funziona

L'Italia è inserita nel Playoff Uefa A e una delle "X" che figureranno nel tabellone dei gironi sarà occupata proprio dalla Nazionale che – si spera – arriverà da quel percorso di spareggi. In attesa delle ultime 6 selezioni qualificate, al momento sono 42 le selezioni già certe di partecipare alla Coppa del Mondo. Un totale di 48 squadre ripartite in 12 gironi da 4. Messico, Canada e Stati Uniti (nazioni ospitanti e per questo in prima fascia) sono state già collocate rispettivamente nei Gruppi A, B e D. Le altre 9 nazionali teste di serie verranno estratte e inserite nella prima posizione di ogni girone.

In base alle linee guida del regolamento, in nessun girone potrà esserci più di una nazionale proveniente dalla stessa federazione (massimo due nel caso della Uefa che al Mondiale si presenta con 16 squadre). Tra i criteri per la composizione dei gruppi ci sono anche quelli che mirano a evitare il cosiddetto tabellone sbilanciato, ecco perché sono stati previsti percorsi diversi per le prime 4 nazionali del ranking mondiale (Spagna, campione d'Europa; Argentina, campione del mondo in carica; Francia, finalista dello scorso Mondiale; Inghilterra, finalista degli ultimi due Europei). In buona sostanza con una diversificazione del genere match come Spagna-Argentina oppure Francia-Inghilterra saranno possibili solo in semifinale.

Le possibili avversarie dell'Italia e le fasce del sorteggio

L'Italia è in quarta fascia al sorteggio dei Mondiali, posizione che segna in partenza il suo destino: le possibilità che capiti in un gruppo di ferro sono altissime. Le insidie maggiori non sono solo in prima fascia, attenzione anche a big del calibro del Brasile di Ancelotti o del Portogallo. Quale potrebbe essere un'urna benevola? Gli Azzurri dovrebbe essere abbastanza fortunati da pescare Messico, Canada, Stati Uniti oppure Belgio e Olanda, tutti avversari che almeno sulla carta non sembrano irresistibili (rispetto ad altri più quotati).

E se la prima fascia è quasi un tabù, nella seconda ci sono avversari non meno pericolosi. A cominciare dal Marocco, che ha stupito tutti nell'ultima edizione dei Mondiali. Croazia, Senegal, Svizzera e Colombia le nazionali da "allerta arancione". Decisamente più abbordabili Austria, Australia, Corea del Sud e Iran.

Quanto alla terza fascia, si spera che la sorte non riservi un tiro mancino all'Italia, considerato che proprio in questa posizione c'è lo spauracchio Norvegia che ci ha spinto ai playoff. Altro avversario da temere è la Scozia. Algeria, Arabia Saudita, Panama, Qatar, Sudafrica e Uzbekistan rientrano nel novero di quelle alla portata.

Di seguito le quattro fasce del sorteggio:



Fascia 1 Stati Uniti, Canada, Messico, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania.

Fascia 2 Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Australia.

Fascia 3 Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica.

Fascia 4 Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Uefa A (quello dell'Italia), Playoff Uefa B, Playoff Uefa C, Playoff Uefa D, Playoff Fifa 1, Playoff Fifa 2.