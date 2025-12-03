Ecco le favorite per la vittoria ai Mondiali 2026: per il super computer c’è anche l’Italia di Gattuso

Il Predictor, il maxi elaboratore statistico di Opta ha partorito le percentuali di chi può vincere i Mondiali 2026. Oltre alle classiche favorite, Inghilterra, Spagna e Francia, nella Top10 è presente anche l’Italia anche se dovrà passare dalla gogna dei Playoff. Con più chance rispetto anche alla Norvegia che ci ha eliminato dalla qualificazione diretta.

Il tabellone ufficiale dei prossimi Mondiali di calcio 2026 che si svolgeranno tra USA, Messico e Canada è ancora in attesa di essere completato, soprattutto per vedere chi tra le Nazionali europee impegnate nei prossimi playoff la spunterà a marzo 2026. Intanto però quel che c'è basta per iniziare a fare pronostici anche se da qui al prossimo giugno si moltiplicheranno cambiando esiti in base ai diversi avvicinamenti al torneo. Così, ecco il primo importante verdetto del supercomputer Opta che ha mischiato algoritmi producendo percentuali di vittoria. Dove sorprendentemente c'è anche l'Italia che, superate le Forche Caudine degli spareggi, occuperebbe una posizione di tutto rispetto tra le possibili pretendenti al titolo iridato.

Le percentuali dell'Italia ai Mondiali, 3.7%: ma prima i playoff

Parole e dati. Poi ci sarà il campo a dare l'esito e il verdetto definitivo e più importante. Però, tutto serve a contribuire ad aumentare l'autostima di una Nazionale ancora una volta ridotta ai minimi termini e in balìa degli eventi, che portano il nome acre dei playoff, la gogna cui siamo condannati da tre edizioni mondiali a questa parte. In vista di scoprire l'esito e le sorti dell'Italia di Gattuso, c'è invece chi offre una spalla su cui appoggiarsi e appoggiare ogni speranza: il super cervellone di Opta, il "Predictor" un elaboratore statistico che ha deciso le percentuali di vittoria di tutte le Nazionali già qualificate di diritto ai Mondiali, inserendo anche quante chance avrà chi arriverà dagli spareggi. Tra cui l'Italia che spicca con un anacronistico 3.7% di possibilità, inserendola nella Top10 di chi può vincere i Mondiali.

Pio Esposito in ginocchio: l’immagine dell’Italia a San Siro contro la Norvegia

La fascia delle Cenerentole: anche gli Stati Uniti fuori dai giochi

Non ci sono grandissime sorprese con tre fasce ben evidenti delineate dal computer che ha verificato una serie di dati e sprigionato l'algoritmo da percentuale. Che condanna le "Cenerentole" dichiarate del torneo con Haiti, Curacao e Giordania con 0.0% di successo. Poco superiori, ma ugualmente nulle le chance di Capo Verde, Panama, Qatar, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Uzbekistan, Tunisia, Sudafrica e Scozia. In questa prima fascia, ci sono anche Nazionali più blasonate come Egitto, Paraguay, Senegal, gli stessi Stati Uniti: tutti sotto la soglia dell'1%.

Dal Marocco alla Norvegia, le possibili outsider ai Mondiali 2026

Nella seconda "fascia" ecco le possibili sorprese che potrebbero destabilizzare i pronostici sulla carta. Il già sorprendente Marocco (1,1%), Belgio, Uruguay e il terzo Paese ospitante i Mondiali, il Messico. Tutte confinate sotto la soglia del 2% toccata dalla Colombia e dalla Norvegia con i sudamericani al 2-1% e gli scandinavi di Haaland al 2.9% di possibilità di essere l'"underdog" iridato.

La gioia di Haaland e compagni qualificati direttamente ai Mondiali 2026

Le Nazionali Top: Spagna in fuga, Francia e Inghilterra alternative

Poi, la terza "fascia" quelle delle big indiscusse: dall'Olanda al 5.2% passando per il Brasile di Ancelotti (5.6%) e il Portogallo di Cr7 (6.6%) fino alle porte della top5. Dove ci sono le grandi di sempre: Germania (7.1%), Argentina (8.7%), Inghilterra (11.8%), Francia (14.1%) e Spagna (17%).

La Top10 tra le possibili Nazionali vincenti ai Mondiali 2026