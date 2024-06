video suggerito

Italia fuori dagli Europei, all’estero ci trattano come gli zimbelli del calcio: “Apokalypse ciao” Ironie, vendette, paure scampate. Al 90′ di Italia-Svizzera che ha visto la clamorosa e imbarazzante eliminazione degli Azzurri dagli Europei in giro per il mondo la stampa estera è stata crudele e senza freni nel commentare l’umiliante sconfitta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il crollo verticale, improvviso e imbarazzante dell'Italia campione in carica agli Europei negli ottavi di finale ha scatenato in giro per il mondo l'ironia generale da parte di molte testate giornalistiche online che non hanno avuto alcuna pietà verso gli Azzurri. Tra ironie, croate, e rivincite, inglesi, c'è anche spazio per probabili paure scampate – come in Germania dove campeggia uno dei titoli maggiormente "cattivi", a firma Bild con un "Apokalypse, Ciao" a tutta pagina.

Una fallimento totale e senza appello da parte dell'Italia agli Europei, arrivato non senza preavviso ma pur sempre sconcertante. Per come è avvenuto, nel peggiore dei modi esprimendo un calcio pessimo, e contro chi è arrivato, una Svizzera forte e solida ma tutt'altro che imbattibile. Così, al 90′, di fronte al 2-0 che ha umiliato l'Italia campione in carica, si è scatenato in giro per il mondo la critica generale.

L'ironia croata, la paura scampata dei tedeschi

Se l'Italia fosse passata avrebbe continuato il proprio cammino in attesa di trovarsi sulla propria strada o Germania o Spagna nella stessa parte del tabellone. E invece, così sia i tedeschi che gli spagnoli, al netto delle rispettive qualificazioni adesso troveranno una piccola autostrada più facile rispetto alle proprie avversarie verso la finale. Ed è qui che si è scatenato il sarcasmo dei media spagnoli e tedeschi con in capo la Bild che ha "salutato" l'Italia con un "Ciao, Apokalypse", a tutta pagina. Un titolo sferzante, che allontana lo spauracchio italiano e lascia spazio all'ironia così come sui giornali spagnoli con altri ironici come ‘As' che apre con un italianissimo: "Arrivederci, Italia".

Ma c'è anche spazio per la rivincita, di marca tutta croata con i giornali della nazionale eliminata dall'Italia col pareggio al terzo turno della fase a Gironi al 98′, spietati: "La Svizzera detronizza la debole Italia", rimarcando l'enorme fortuna avuta dagli Azzurri nel match diretto.

Italia-Svizzera vista dal resto del mondo, anche in Norvegia ironizzano

Non c'è pace per gli Azzurri, campioni in carica che vengono malamente eliminati da Euro 2024 e così anche in Norvegia se la ridono di noi: "Italia fuori dall'Europeo, la prestazione è imbarazzante". Il portoghese ‘A Bola‘ è chiaro su come pensarla con un duro: "I campioni tornano a casa e nessuno si sorprende" mentre i "cugini" francesi de L'Equipe titolano: "La Svizzera elimina l'Italia, detentrice del titolo, e si qualifica ai quarti di finale degli Europei". Anche in Brasile si parla del naufragio azzurro con ‘Globo' che elogia il "dominio svizzero" mentre l'argentino Ole' applaude con : "Storica Svizzera".

E gli inglesi? Ancora bruciati per lo scotto di Wembley e del titolo azzurro contro i Tre Leoni, una liberazione autentica arriva anche Oltremanica dove i tabloid si scatenano: il Sun esplode con una "Passeggiata svizzera", ovviamene sulle macerie italiane, con tutte le altre testate che sottolineano la "padronanza svizzera" e la "miseria italiana" col Mirror che si libera dai vecchi fantasmi con un ironico "arrivederci" a caratteri cubitali. Dimenticando per un attimo i problemi della Nazionale di Southgate.