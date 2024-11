Italia-Francia, probabili formazioni della partita di Nations League: i titolari di Spalletti

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia affronta domenica 17 novembre a San Siro la Francia per l'ultimo atto della fase a Leghe della Nations League con la certezza di avere raggiunto i quarti di finale del torneo. Fondamentale la vittoria in Belgio contemporanea al pareggio a reti inviolate dei transalpini contro Israele. La partita, che inizierà alle 20:45 come sempre sarà trasmessa in diretta in TV su Rai 1 mentre in streaming c'è il servizio di RaiPlay.

Dunque, gli Azzurri hanno centrato l'obiettivo minimo da cui ripartire: i quarti di finale di Nations League. Il gol partita di Tonali contro il Belgio a Bruxelles ha spalancato le porte alla certezza della qualificazione comunque andrà a concludersi il match con la Francia in programma domenica sera alle 20:45, anche se si vuole confermare un importantissimo 1° posto. Un risultato importantissimo che rilancia le convinzioni di Spalletti, che il ct ha ribadito a modo suo nel post gara in cui ha evidenziato la solidità di un gruppo oramai ritrovatosi. Non così tra i transalpini di Deschamps dove aleggia un clima molto più cupo con sullo sfondo il "caso" Mbappè, escluso dalle convocazioni.

Luciano Spalletti può così decidere il proprio 3-5-2 da opporre ai vice campioni del mondo in carica. Non c'è ansia e pressione per il risultato se non quello di onorare al meglio l'incontro per ben figurare in un San Siro tutto esaurito per riconfermare la leadership nel girone e la vittoria al Parco dei Principi a suon di gol. Ma chi saranno i titolari di Spalletti domenica sera? Se opterà per qualche cambio anche il modulo potrebbe leggermente variare. Con Raspadori titolare, ade esempio, l'attaccante del Napoli giocherebbe dietro a Retegui (confermato) in un 3-5-1-1. L'idea è che questo sia l'unico dubbio del ct che probabilmente confermerà i vincitori di Bruxelles, con Donnarumma tra i pali, linea atre con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni e in mediana Cambiaso e Dimarco ai lati, con Barella, Rovella e Tonali al centro.

Le probabili formazioni titolari di Italia-Francia

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. All.: Spalletti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. All.: Deschamps.