Italia-Francia oggi agli Europei femminili 2022, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

L'Italia femminile oggi sfida la Francia nella partita d'esordio degli Europei 2022 in Inghilterra. La partita, valida per la prima giornata del girone D, si gioca alle ore 21:00 allo stadio di Rotherham. Diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su Rai Play.

Dove vedere in TV e streaming Italia–Francia, prima gara delle Azzurre agli Europei femminili 2022

L'Italia femminile oggi sfida la Francia nella gara d'esordio dell'Europeo femminile del 2022. La Nazionale della CT Milena Bertolini scenderà in campo al New York Stadium di Rotherham: la partita è in programma alle ore 21:00 e si vede in diretta TV in chiaro sulla Rai e in live streaming su Rai Play.

Le azzurre affrontano una delle squadre più quotate dai bookmakers per la vittoria finale ma la nazionale vuole continuare a stupire così come accade al Mondiale del 2019, quando le ragazze di Bertolini raggiunsero i quarti di finale. La sfida tra azzurre e transalpine sarà il secondo incontro del Gruppo D, di cui fanno parte anche Belgio e Islanda.

Italia-Francia in diretta TV sulla Rai, dove vederla in chiaro e in streaming

La Nazionale italiana di calcio femminile farà il proprio esordio a Rotherham nella fase finale degli Europei 2022 contro la Francia e la partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e a pagamento da Sky Sport. Sulla televisione pubblica il match si potrà seguire su RaiUno con telecronaca di Tiziana Alla e commento tecnico di Carolina Morace. Per quanto riguarda Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251). La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi con il commento di Betty Bavagnoli.

Sarà possibile vedere il match anche streaming gratuitamente su RaiPlay e a pagamento con Sky-Go, per gli abbonati Sky; e NOW, piattaforma che permette di comprare anche un singolo evento.

A che ora si gioca Italia-Francia agli Europei femminili 2022

La gara tra Italia e Francia si giocherà domenica 10 luglio con fischio d'inizio alle ore 21.00 al New York Stadium di Rotherham.

Italia-Francia, le probabili formazioni della partita

Ecco le probabili formazioni della sfida tra l'Italia e la Francia valida per la prima giornata della fase a gironi dell'Europeo femminile di calcio:

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Persisset, Tounkara, Renard, Torrent; Dali, Bilbault, Matéo; Malard, Katoto, Cascarino. Ct.: Diacre.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Gama, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct.: Bertolini.