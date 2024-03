Italia-Ecuador, dove vederla in TV e streaming: orario e probabile formazione dell’amichevole L’Italia sfida l’Ecuador per la seconda partita della nella mini tournée americana in preparazione a EURO 2024. Dopo la vittoria con il Venezuela si torna in campo in New Jersey. Calcio d’inizio alle 21, diretta in chiaro su Rai 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia torna in campo per la seconda amichevole della mini tournée negli Stati Uniti in preparazione a EURO 2024. Dopo la vittoria con il Venezuela a Fort Lauderdale grazie alla doppietta di Mateo Retegui, ecco che gli Azzurri sfideranno l'Ecuador in New Jersey: si gioca oggi 24 marzo 2024 alla Red Bull Arena di Harrison con fischio d'inizio alle ore 21.00 italiane, ovvero le 16.00 orario locale.

La partita contro il Venezuela ha lasciato poche indicazioni positive al Commissario Tecnico ma ha messo in mostra un Retegui che si candida sempre di più per un posto da titolare agli Europei del prossimo giugno. Positivo anche l'ingresso a gara in corso di Jorginho, che sta vivendo un ottimo momento con l'Arsenal e potrebbe tornare utilissimo a Spalletti se dovesse presentarsi in questo stato di forma anche a fine stagione.

Prossimi appuntamenti: gli Azzurri saranno impegnati nelle ultime due amichevoli prima degli Europei contro Turchia e Bosnia all'inizio di giugno. Poi si attenderà solo il fischio d'inizio di Italia-Albania del 15 giugno per capire in che modo la Nazionale è arrivata a giocarsi gli Europei.

La diretta di Italia-Ecuador : canale e orario TV

Ecco tutte le informazioni sulla partita amichevole tra Italia e Ecuador :

Partita: Italia-Ecuador

Orario: 21:00 italiane

Dove: Red Bull Arena, Harrison

Quando: domenica 24 marzo 2024

Canale TV: Rai Uno

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: gara amichevole

Dove vedere la partita dell'Italia contro l'Ecuador in TV e streaming

Come tutte le partite della Nazionale Italiana, anche questa amichevole contro l'Ecuador sarà esclusiva della Rai e si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno con fischio di inizio fissato alle ore 21:00.

Italia-Ecuador sarà visibile anche in diretta streaming su RaiPlay, il servizio Rai che permette la fruizione in tempo reale degli eventi in esclusiva come il match degli Azzurri.

Le probabili formazioni di Italia-Ecuador

Spalletti farà qualche cambio rispetto alla squadra che ha battuto per 2-1 il Venezuela: il commissario tecnico degli Azzurri dovrebbe puntare dal 1′ su Bastoni in difesa, Barella e Jorginho in mezzo al campo, Dimarco a sinistra al posto di Udogie e Pellegrini dal primo minuto sulla trequarti. Confermatissimo Retegui in attacco.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti.

ECUADOR (4-2-3-1): Alexander Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. CT: Alfaro.