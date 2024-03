Retegui si candida per gli Europei, la sua doppietta al Venezuela illumina un’Italia spenta L’Italia vince 2-1 contro il Venezuela la prima amichevole negli Stati Uniti grazie ad una doppietta di Retegui. Donnarumma para un rigore e salva più volte la porta azzurra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia vince 2-1 contro il Venezuela la prima amichevole negli Stati Uniti grazie ad una doppietta di Mateo Retegui. A Fort Lauderdale, in Florida, la selezione di Luciano Spalletti non ha brillato e ha avuto più di qualche difficoltà ad imporre il proprio ritmo alla partita.

La partita al Chase Stadium è iniziata male per gli Azzurri: palla persa dalla difesa italiana e Buongiorno fa fallo su Rondon in area di rigore. Lo stesso attaccante della Vinotinto va sul dischetto ma Donnarumma risponde in maniera egregia. Savarino potrebbe ribattere in rete ma calcia alto a porta vuota

La selezione di Spalletti si porta in vantaggio grazie ad un errore in impostazione della difesa venezuelana: disimpegno sbagliarto di Romo, Locatelli recupera palla e serve Retegui: il numero 9 dell'Italia è bravissimo a controllare e battere a rete repentinamente.

L'Italia regala a sua volta il gol del pareggio al Venezuela: Donnarumma appoggia a Bonaventura, che sbaglia l'appoggio a Buongiorno e innesca Machis. Il calciatore venezuelano può calciare a porta vuota in maniera comoda e senza troppa difficoltà.

Nella ripresa il Venezuela è andato un paio di volte vicino al gol ma è Mateo Retegui a mettere di nuovo la sua firma sulla gara: gran numero di Jorginho che finta il tiro, entra in area e serve il centravanti del Genoa che di destro non lascia scampo a Romo.

Il tabellino di Venezuela-Italia

Reti: 40′ e 80′ Retegui, 43′ Machis.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli (65′ Jorginho), Bonaventura (46′ Barella), Udogie; Frattesi (65′ Pellegrini), Chiesa (65′ Zaccagni); Retegui (87′ Raspadori). Ct. Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Ferraresi, Angel (78′ Makoun), Osorio, Navarro; Aramburu (86′ Rincon), Martinez (78′ Castillo); Machis (62′ Pereira), Casseres (86′ Otero), Savarino (62′ Cadiz); Rondon. Ct. Batista.

Arbitro: Rubiel Vazquez (USA).