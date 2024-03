Bonaventura commette un erroraccio in impostazione e regala il pareggio al Venezuela Bonaventura commette un erroraccio in fase di impostazione dell’azione e regala il pareggio al Venezuela: il centrocampista azzurra sbaglia un passaggio facile e concede un gol facile facile a Machis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Bonaventura commette un erroraccio in impostazione e regala il pareggio al Venezuela. Il centrocampista azzurro riceve un passaggio da Donnarumma al limite dell'area ma sbaglia l'appoggio e innesca Machis, che a porta vuota vale il pareggio con un tocco facile facile.

Una giocata che era evidentemente stata provata, per provare ad impostare il gioco ‘da dietro', ma l'esecuzione è stata a dir poco pessima: il portiere della Nazionale aveva saltato in dribbling un avversario, non senza brividi, e aveva appoggiato il pallone al compagno nei pressi dei 16 metri. Bonaventura ha colpito la palla con troppa sufficienza e così l'avversario, che ha capito in anticipo le sue intenzioni, si è inserito sulla linea di passaggio che aveva pensato. Per Machis è stato facilissimo colpire il pallone prima che arrivasse a Buongiorno e insaccarlo nella porta dell'Italia.

È piuttosto evidente che Jack abbia fatto quella giocata in automatico e non si sia accorto dell'arrivo dell'avversario alla sua sinistra.

Non è stata una grande prestazione per Giacomo Bonaventura, che ha lasciato il campo all'intervallo ed è stato sostituito da Nicolò Barella per l'inizio della seconda frazione di gioco.

Nei primi minuti un altro errore in costruzione aveva portato ad un calcio di rigore per il Venezuela: palla persa dalla difesa azzurra, e Buongiorno abbraccia Rondon. L'attaccante della Vinotinto va sul dischetto ma c'è la grande parata di Donnarumma. Savarino potrebbe segnare sulla ribattuta ma calcia alto a porta vuota. Gli Azzurri si salvano pochi secondi dopo il fischio d'inizio.

Qualche errore di troppo in fase di costruzione dell'azione da parte degli Azzurri, che hanno iniziato la prima gara amichevole negli States in forma molto rimaneggiata ma questa non può essere una scusante per chi tra pochi mesi andrà a giocarsi gli Europei da campione in carica.