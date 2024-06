video suggerito

Italia-Croazia, la probabile formazione di Spalletti: due novità per la partita decisiva L’Italia giocherà contro la Croazia lunedì 24 giugno e questo match deciderà le sorti degli Azzurri A EURO 2024. Spalletti potrebbe presentare qualche modifica rispetto alla formazione che ha perso contro la Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Italia si giocherà il passaggio agli ottavi di finale a EURO 2024 contro la Croazia, lunedì 24 giugno 2024 alle ore 21 a Lipsia, e Luciano Spalletti potrebbe presentare qualche modifica rispetto alla formazione che ha perso contro la Spagna. La sconfitta contro la Roja ha lasciato il segno per l'enorme differenza espressa tra le due squadre e per il modo in cui la selezione spagnola ha dominato in lungo e in largo per 90′.

Per questo motivo potrebbero esserci delle novità nella partita che deciderà le sorti degli Azzurri nel torneo continentale.

Darmian e Zaccagni in rampa di lancia per Italia-Croazia

La Nazionale Italiana nella seconda partita degli Europei si è presentata con gli stessi calciatori che erano scesi in campo all'esordio con l'Albania ma le cose non sono andate bene e gli Azzurri hanno mostrato difficoltà fisiche evidente nel tenere il ritmo della Spagna.

Leggi anche La lista eccellente dei bocciati dopo Italia-Spagna: chi rischia il posto contro la Croazia

Per questo motivo con la Croazia potrebbero esserci delle modifiche nella formazione titolare: senza andare ad intaccare le certezze attuali, il commissario tecnico potrebbe riproporre ancora il 4-2-3-1 visto nelle prime due apparizioni agli Europei.

A rischiare il posto sono Pellegrini, con Zaccagni che scalpita per una maglia da titolare sulla corsia mancina, e Di Lorenzo che dovrebbe essere sostituito da Darmian. In mezzo al campo Barella ci sarà e Frattesi dovrebbe essere ancora il vertice alto del triangolo di mediana: qualche dubbio su Jorginho, con Fagioli che vuole giocarsi le sue chances fino all'ultimo.

La formazione dell'Italia contro la Croazia: come giocherebbero gli Azzurri

Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro la Spagna, potrebbe modificare qualcosa nell'undici iniziale. Scamacca dovrebbe essere sempre il terminale offensivo con Chiesa sempre sull'out di destra mentre a sinistra la novità dovrebbe essere Zaccagni. Frattesi sulla trequarti, a formare il triangolo di centrocampo con Jorginho e Barella. In difesa Darmian dovrebbe giocare dal 1′ al posto di Di Lorenzo.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Zaccagni; Scamacca. CT: Spalletti.