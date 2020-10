Dopo la lunga notte post Juventus-Napoli e le polemiche che ne sono susseguite per via della decisione dell'Asl di bloccare, di fatto, la partenza degli azzurri in direzione Torino, due giocatori bianconeri, Bonucci e Chiellini, non hanno ancora avuto l'ok per partire in vista del ritiro con la nazionale di Roberto Mancini. Sulla presenza o meno in ritiro dei due difensori bianconeri, infatti, dovrà dare il via libera l'Asl di Torino e Firenze. Già, ancora una volta sarà l'azienda sanitaria locale a decidere la mobilità dei giocatori verso un'altra destinazione diversa dal proprio domicilio o residenza.

Proprio come accaduto ieri con la decisione dell'Asl di Napoli di bloccare la partenza della squadra di Gattuso in direzione Torino in vista della sfida contro la Juventus. Gli azzurri dovranno preparare la sfida contro la Moldova ma la Juventus, in questo momento, è in isolamento fiduciario per via della positività riscontrata da due componenti dello staff esterno riscontrata nella giornata di sabato. I due calciatori con tutta probabilità partiranno ma sicuramente arriveranno a Coverciano soltanto nella giornata di mercoledì per essere a disposizione di Mancini in vista delle gare di Nations League contro Olanda e Polonia.

Italia, Bonucci e Chiellini non sono partiti per Coverciano: decideranno le Asl

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non si sono ancora aggregati con la Nazionale di Mancini poiché dovranno attendere il via libera da parte dell'Asl di Firenze e Torino. I due giocatori, così come tutto il resto della squadra della Juventus, sono infatti in isolamento fiduciario da sabato per via delle due positività riscontrate da due membri dello staff esterno.

I due calciatori dovrebbero comunque prendere parte alla spedizione azzurra in vista delle sfide di Nations League contro Olanda e Polonia e in amichevole contro la Moldova del prossimo 7 ottobre. Bonucci e Chiellini dovrebbero raggiungere Coverciano nella giornata di mecoledì.