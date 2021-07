L'Italia è nelle semifinali dei campionati Europei ed ora affronterà la Spagna a Wembley martedì prossimo: una qualificazione strameritata, frutto di una superiorità nitida, concretizzatasi nelle reti di Barella e Insigne. Eppure c'è chi prova a mettere in discussione la vittoria azzurra, lanciando una petizione che viaggia verso le 3000 firme allo scopo di chiedere di rigiocare la partita di Monaco di Baviera.

Sembra una follia ed in effetti lo è, come spiega meglio la seconda parte della petizione: "Rigiocare contro l'Italia per perdere di nuovo". La strana motivazione viene ulteriormente precisata sotto: "Abbiamo perso contro i più forti, l'obiettivo è dimostrare quanto fossero davvero più forti". Insomma nessuna seria volontà di mettere in discussione il limpido successo dei ragazzi di Mancini, ma uno sfottò ai francesi, che avevano a loro volta lanciato una petizione – quella terribilmente seria – per rigiocare il match perso ai rigori contro la Svizzera.

I tifosi della Nazionale di Deschamps sostenevano che la parata decisiva di Sommer in occasione del rigore di Mbappé fosse irregolare a termini di regolamento e quindi il penalty da ripetere, avendo il portiere staccato entrambi i piedi dalla linea di porta nel momento in cui il pallone era partito dal dischetto. Una circostanza smentita dal VAR in maniera inoppugnabile, con la conseguenza che la petizione in questione – che ha raccolto centinaia di migliaia di firme – è stata irricevibile.

Lo è ovviamente anche la richiesta di rigiocare Italia-Belgio, con buona pace dei tifosi di Lukaku e compagni. Qualora comunque vogliate firmare, il link è questo…